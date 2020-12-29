Первая лига
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В Ниву через 11 лет вернулся хавбек, из клуба ушли 5 игроков
На очереди шестой
После 11-летнего перерыва в тернопольскую "
В то же время больше не будут защищать цвета Нивы Вадим Хохлов, Дмитрий Скакун, Игорь Кохман, Александр Демченко, Алексей Зинкевич.
Близок к переходу в "Металлист 1925" полузащитник Игорь Гатала.
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