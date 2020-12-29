В Ниву через 11 лет вернулся хавбек, из клуба ушли 5 игроков

После 11-летнего перерыва в тернопольскую " Ниву " вернулся полузащитник Игорь Семенина. За последние годы он выступал за "Олимпик", черкасский "Днепр", "Гелиос", "Николаев" и "Кристалл".

В то же время больше не будут защищать цвета Нивы Вадим Хохлов, Дмитрий Скакун, Игорь Кохман, Александр Демченко, Алексей Зинкевич.

Близок к переходу в "Металлист 1925" полузащитник Игорь Гатала.