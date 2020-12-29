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В Ниву через 11 лет вернулся хавбек, из клуба ушли 5 игроков

Первая лига
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На очереди шестой

В Ниву через 11 лет вернулся хавбек, из клуба ушли 5 игроков
Новина українською

После 11-летнего перерыва в тернопольскую "Ниву" вернулся полузащитник Игорь Семенина. За последние годы он выступал за "Олимпик", черкасский "Днепр", "Гелиос", "Николаев" и "Кристалл".

В то же время больше не будут защищать цвета Нивы Вадим Хохлов, Дмитрий Скакун, Игорь Кохман, Александр Демченко, Алексей Зинкевич.

Близок к переходу в "Металлист 1925" полузащитник Игорь Гатала.

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В статье: Первая лига Игорь Семенина Нива (Тернополь)
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