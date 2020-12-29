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Ушел ненадолго. В ровенский Верес через две недели вернулся защитник
Только что разрывали сотрудничество
Защитник Дмитрий Немчанинов подписал контракт с ровенским "
Контракт с игроком подписан до конца 2021 года.
Напомним, что игрок и клуб попрощались буквально недавно - две недели назад.
В этом сезоне в составе "Вереса" Немчанинов провел 12 поединков.
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Источник:Верес
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