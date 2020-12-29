Ушел ненадолго. В ровенский Верес через две недели вернулся защитник

Защитник Дмитрий Немчанинов подписал контракт с ровенским " Вересом ".

Контракт с игроком подписан до конца 2021 года.

Напомним, что игрок и клуб попрощались буквально недавно - две недели назад.

В этом сезоне в составе "Вереса" Немчанинов провел 12 поединков.