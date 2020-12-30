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14 игроков, включая капитана, покинули херсонский Кристалл
Непонятная ситуация в херсонском клубе
Херсонский "
В частности, команду покинули защитники Николай Жовтюк, Никита Карась, Станислав-Нури Малыш и Евгений Сухина, хавбеки Дмитрий Бондаренко, Иван Глывый, Иван Головкин, Владимир Кучер, Виктор Мартян, Игорь Семенина, Евгений Терзи, Сергей Цой и Алексей Чернышов, а также форвард Андрей Барладым.
Ранее сообщалось, что 14 игроков "Кристалла"
Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.
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