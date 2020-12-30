14 игроков, включая капитана, покинули херсонский Кристалл

Херсонский " Кристалл " объявил о прекращении сотрудничества с 14 футболистами, в том числе и с капитаном Сергеем Цоем.

В частности, команду покинули защитники Николай Жовтюк, Никита Карась, Станислав-Нури Малыш и Евгений Сухина, хавбеки Дмитрий Бондаренко, Иван Глывый, Иван Головкин, Владимир Кучер, Виктор Мартян, Игорь Семенина, Евгений Терзи, Сергей Цой и Алексей Чернышов, а также форвард Андрей Барладым.

Ранее сообщалось, что 14 игроков "Кристалла" написали заявления об уходе , но фамилии футболистов не назывались.

Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.