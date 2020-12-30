  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. 15 игроков, включая капитана, покинули херсонский Кристалл (обновлено)
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 игроков, включая капитана, покинули херсонский Кристалл (обновлено)

Первая лига
(2 голосов)

Непонятная ситуация в херсонском клубе

15 игроков, включая капитана, покинули херсонский Кристалл (обновлено)
Новина українською

Херсонский "Кристалл" объявил о прекращении сотрудничества с 15 футболистами (ранее клуб дал информацию о 14-ти), в том числе и с капитаном Сергеем Цоем.

В частности, команду покинули защитники Николай Жовтюк, Никита Карась, Станислав-Нури Малыш и Евгений Сухина, хавбеки Дмитрий Бондаренко, Иван Глывый, Иван Головкин, Владимир Кучер, Виктор Мартян, Игорь Семенина, Евгений Терзи, Сергей Цой и Алексей Чернышов, а также форвард Андрей Барладым.

Также, по обновленной информации, команду покинул и голкипер Ярослав Герасименко.

Ранее сообщалось, что 14 игроков "Кристалла" написали заявления об уходе, но фамилии футболистов не назывались.

Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Цой Дмитрий Бондаренко Николай Жовтюк Игорь Семенина Иван Глывый Станислав-Нури Малыш Виктор Мартян Андрей Барладым Никита Карась Алексей Чернышов Кристалл (Херсон) Евгений Терзи Иван Головкин Евгений Сухина Владимир Кучер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МФК Кристал

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.12.2020 в 20:35
Комунальні професійні(!) футбольні клуби - це маячня, мертвонароджена ідея. Якого біса здорові молоді люди-професіонали мають сидіти на шиї міського бюджету?? Це замість ремонту доріг, будинків, тепломереж, лікарень? Якщо ви дійсно професіонали, то продавайте свої вміння так, щоб вами цікавились вболівальники(і в першу чергу багаточисельні кузьмичи, а не тільки 15-20 фанів), рекламодавці, спонсори. Виховуйте і продавайте за хорошу ціну молодих талантів. Поки не навчилися - грайте в аматорах, це теж футбол і до того ж його рівень не набагато відрізняється від тієї ж 2 ліги.
Ответить
0
0
Maksrovnii (Днепр)
30.12.2020 в 19:17
Цой жив
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
30.12.2020 в 19:40
Хаха. Опередил... Только хотел написать...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
30.12.2020 в 17:56
Позор городу, не в состоянии содержать команду
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...