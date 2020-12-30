Оболонь уже вышла из отпуска и готовится к весенней части сезона

Киевская " Оболонь " уже вышла из отпуска, который продлился с 4-го по 22 декабря, и продолжает готовиться к возобновлению сезона.

"Пивовары" готовятся на своей киевской базе в двухразовом режиме тренировок в день.

Впереди у команды тренировочный сбор, который состоится в загородном комплексе в Буче и два сбора в Турции.

Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.