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Оболонь уже вышла из отпуска и готовится к весенней части сезона

Первая лига
(1 голосов)

У пивоваров намечены три учебно-тренировочных сбора

Оболонь уже вышла из отпуска и готовится к весенней части сезона
Новина українською

Киевская "Оболонь" уже вышла из отпуска, который продлился с 4-го по 22 декабря, и продолжает готовиться к возобновлению сезона.

"Пивовары" готовятся на своей киевской базе в двухразовом режиме тренировок в день.

Впереди у команды тренировочный сбор, который состоится в загородном комплексе в Буче и два сбора в Турции.

Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
30.12.2020 в 19:58
Я забыл, кто тренирует Оболонь. Но когда узнал, что Оболонь уже вышла из отпуска, понял, что тренер Яковенко. Только он на такое способен... Узнаю старую школу...
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