Первая лига
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Оболонь уже вышла из отпуска и готовится к весенней части сезона
У пивоваров намечены три учебно-тренировочных сбора
Киевская "
"Пивовары" готовятся на своей киевской базе в двухразовом режиме тренировок в день.
Впереди у команды тренировочный сбор, который состоится в загородном комплексе в Буче и два сбора в Турции.
Напомним, что на зимнюю паузу в Первой лиге "Оболонь" ушла восьмой в турнирной таблице, выиграв три из пяти последних матчей.
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Источник:ФК Оболонь
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Siren05 (Мариуполь)
30.12.2020 в 19:58
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