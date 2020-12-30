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Директор Кристалла Шевцов покинул клуб

Первая лига
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У клуба большие проблемы, но речи о снятии с чемпионата пока что не идет

Директор Кристалла Шевцов покинул клуб
Новина українською

Сегодня (30 декабря) херсонский "Кристалл" покинули 14 футболистов.

Кроме того, по информации Meta-ratings, написал заявление об уходе и директор клуба Сергей Шевцов.

Поскольку после ухода в отставку Сергея Валяева в конце осенней части сезона именно Шевцов исполнял обязанности главного тренера, пока неизвестно, кто будет на руководящих должностях в "Кристалле" в 2021 году.

Также источник сообщает, что речи о том, что "Кристалл" снимется с чемпионата Первой лиги не идет. По крайней мере, до окончания весенней части чемпионата средств, выделенных горсоветом, должно хватить.

Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.

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В статье: Сергей Шевцов Кристалл (Херсон)
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Источник:
Meta Ratings

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