Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Кристалла Шевцов покинул клуб
У клуба большие проблемы, но речи о снятии с чемпионата пока что не идет
Сегодня (30 декабря)
Кроме того, по информации Meta-ratings, написал заявление об уходе и директор клуба Сергей Шевцов.
Поскольку после ухода в отставку Сергея Валяева в конце осенней части сезона именно Шевцов исполнял обязанности главного тренера, пока неизвестно, кто будет на руководящих должностях в "Кристалле" в 2021 году.
Также источник сообщает, что речи о том, что "Кристалл" снимется с чемпионата Первой лиги не идет. По крайней мере, до окончания весенней части чемпионата средств, выделенных горсоветом, должно хватить.
Сейчас "Кристалл" замыкает турнирную таблицу Первой Лиги с четырьмя очками в активе за 16 проведенных встреч. Заметим, что команда пропустила больше всех участников соревнования - 35 голов.
Популярное сейчас
- “Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”
- Ворскла подпиcала игрока сборной Люксембурга
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- 20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО