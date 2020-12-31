  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нападающий Роберт Гегедош продлил контракт с клубом из Ровно
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Роберт Гегедош продлил контракт с клубом из Ровно

Первая лига
(1 голосов)

Еще на год

Нападающий Роберт Гегедош продлил контракт с клубом из Ровно
Новина українською

Народный клуб "Верес" продлил срок действия контракта с нападающим Робертом Гегедош, новая трудовое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Предыдущий контракт между футболистом и клубом действовал до конца сезона.

Читайте такжеСборная полугодия чемпионата Первой лиги от UA-Футбол

К "Вересу" Роберт Гегедош присоединился летом 2020 года и сразу стал одним из лидеров команды. В этом сезоне нападающий сыграл за ровенчан в 16 матчах (12 в Первой лиге и 4 в Кубке Украины), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Верес (Ровно) Роберт Гегедош
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Верес

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...