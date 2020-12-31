Нападающий Роберт Гегедош продлил контракт с клубом из Ровно

Народный клуб " Верес " продлил срок действия контракта с нападающим Робертом Гегедош, новая трудовое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Предыдущий контракт между футболистом и клубом действовал до конца сезона.

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К "Вересу" Роберт Гегедош присоединился летом 2020 года и сразу стал одним из лидеров команды. В этом сезоне нападающий сыграл за ровенчан в 16 матчах (12 в Первой лиге и 4 в Кубке Украины), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.