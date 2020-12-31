Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Роберт Гегедош продлил контракт с клубом из Ровно
Еще на год
Народный клуб "
Предыдущий контракт между футболистом и клубом действовал до конца сезона.
К "Вересу" Роберт Гегедош присоединился летом 2020 года и сразу стал одним из лидеров команды. В этом сезоне нападающий сыграл за ровенчан в 16 матчах (12 в Первой лиге и 4 в Кубке Украины), забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Верес
Популярное сейчас
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Колос подписал соглашение с клубом из Волынской области
- Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки
- Юрий Вирт: Задачи выйти в УПЛ любой ценой нет. Но видим, что не уступаем другим командам
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...