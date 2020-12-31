Альянс из Липовой Долины проведет 5 матчей в Турции

Команда " Альянс " из Липовой Долины (Сумская область) соберется 21 января в Сумах и пройдет медобследование. В этот же день на базе стадиона СНАУ состоится тренировка. Первый этап подготовки к весенней части сезона продлится до 5 февраля. На нем команда сочетать занятия в тренажерном зале "Аякс" утром с работой над "физикой" вечером.

9 февраля команда соберется на второй тренировочный сбор. Во время этой части подготовки внимание будет уделено работе с мячом, над которой футболисты будут работать на стадионе «Авангард» в Сумах. Второй сбор продлится до 20 февраля.

Читайте также Альянс из Сумщины объявил нападающего лучшим игроком года

В Украине команда должна провести 4 товарищеских матча, однако эта информация является предварительной и в ней возможны изменения.

21 февраля должна начаться заключительная часть собрания. По плану она должна состояться в Турции и во время этой части запланировано 5 товарищеских матчей.

Этот этап подготовки продлится до 7 марта. На следующий день команда вернется в Украину и завершать приготовления к весенней части Первой лиги, которая для «Альянса» начнется перенесенным матчем 6 тура с "Металлистом 1925" в Харькове 15 марта.