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Альянс из Липовой Долины проведет 5 матчей в Турции
Соберутся аж в конце января
Команда "
9 февраля команда соберется на второй тренировочный сбор. Во время этой части подготовки внимание будет уделено работе с мячом, над которой футболисты будут работать на стадионе «Авангард» в Сумах. Второй сбор продлится до 20 февраля.
В Украине команда должна провести 4 товарищеских матча, однако эта информация является предварительной и в ней возможны изменения.
21 февраля должна начаться заключительная часть собрания. По плану она должна состояться в Турции и во время этой части запланировано 5 товарищеских матчей.
Этот этап подготовки продлится до 7 марта. На следующий день команда вернется в Украину и завершать приготовления к весенней части Первой лиги, которая для «Альянса» начнется перенесенным матчем 6 тура с "Металлистом 1925" в Харькове 15 марта.
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