Первая лига
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Президент Вереса: Будем заходить в УПЛ вне зависимости от готовности стадиона в Ровно
Рано или поздно стадион достроят
Президент "
- Стадион должен быть построен до выхода в УПЛ. Если стадион не будет готовым, будет ли "Верес" все равно заходить в УПЛ?
– Мы будем заходить в УПЛ. Высшая лига – это уже другая история, там больше доходы, это элита украинского футбола.
Стадион все равно строится. Каждый день на нем ведутся работы. Это дает нам уверенность, что рано или поздно его достроят.
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Источник:VERES TV
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
31.12.2020 в 20:13
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.12.2020 в 19:50
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