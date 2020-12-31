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Президент Вереса: Будем заходить в УПЛ вне зависимости от готовности стадиона в Ровно

Первая лига
(2 голосов)

Рано или поздно стадион достроят

Президент Вереса: Будем заходить в УПЛ вне зависимости от готовности стадиона в Ровно
Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о ходе реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно.

- Стадион должен быть построен до выхода в УПЛ. Если стадион не будет готовым, будет ли "Верес" все равно заходить в УПЛ?

– Мы будем заходить в УПЛ. Высшая лига – это уже другая история, там больше доходы, это элита украинского футбола.

Стадион все равно строится. Каждый день на нем ведутся работы. Это дает нам уверенность, что рано или поздно его достроят.

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В статье: Верес (Ровно) стадион Авангард (Ривне) Иван Надеин
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Источник:
VERES TV

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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
31.12.2020 в 20:13
Хоть з Карпатами місцями потім в лігах не міняйтесь
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.12.2020 в 19:50
Ну і правильно, нах ті стадіони потрібні. Та і вся решта інфраструктури. Автобус, 20 міцних молодиків, дві колоди карт, щоб було чим в автобусі зайнятися, тренеру свисток - і команда УПЛ готова. "Сорок пачок "Верховини", мило, маєтки і майка, шапка, чоботи, куфайка і з начьосом калісони"
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