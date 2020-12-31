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Руководство Металлиста 1925 уверено, что Кривенцов сможет вывести команду в УПЛ уже в этом сезоне

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В Харькове все спокойно

Руководство Металлиста 1925 уверено, что Кривенцов сможет вывести команду в УПЛ уже в этом сезоне
Новина українською

Генеральный директор ФК "Металлист 1925" Ярослав Вдовенко заявил о полной поддержке тренерского штаба команды во главе с Валерием Кривенцовым.

"Глубоко убежден в том, что этому тренерскому штабу под силу вывести команду в УПЛ уже по итогам этого сезона. Мы доверяем Валерию Кривенцов и его ассистентам. Вопрос о смене главного тренера не рассматривается от слова "вообще"!

Футболисты из числа тех, с кем мне довелось пообщаться, подчеркивают серьезное и качественное усиление в лице Валерия Кривенцова, и видят высокий уровень работы главного тренера и его ассистентов.

Наша цель - Премьер-лига. Тренерский штаб анализирует действия футболистов, как в календарных матчах, так и во время тренировочного процесса. Естественно, что используются цифровые данные и непосредственное наблюдение, как за каждым футболистом, так и за группой игроков. В тренировочном процессе сразу заметно, кто как относится к делу. Нужно понимать: если во время тренировки футболист работает некачественно, то и в официальном матче не сможет сыграть в полную силу. Если же в тренировочном процессе футболист совершенствует свои навыки, то, однозначно, перенесет это он в официальные поединки", - сказал Вдовенко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Металлист 1925" идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Агробизнес") на 6 баллов.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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