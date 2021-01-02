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СМИ: На стадион Юбилейный в Сумах наложен арест
Прокуратура заинтересовалась законностью проведения торгов
После продажи с аукциона сумского стадиона "Юбилейный" местная областная прокуратура наложила на него арест. Об этом пишут Сумские дебаты.
Источник сообщает, что готовятся подозрения, как покупателю объекта, так и организатору торгов. Уголовное дело будет расследовать Главное управление Национальной полиции Сумской области.
Напомним, 30-го декабря завершились торги по выкупу "Юбилейного" с аукциона. Победителем лота стал Сергей Бондаренко, президент любительской "Виктории" с Николаевки. Конечной суммой было 8,12 млн грн (стартовая – 5,43 млн). Заметим, что в начале этого века строительство стадиона обошлось в 10 млн долларов.
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