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СМИ: На стадион Юбилейный в Сумах наложен арест

Первая лига
(1 голосов)

Прокуратура заинтересовалась законностью проведения торгов

СМИ: На стадион Юбилейный в Сумах наложен арест
Новина українською

После продажи с аукциона сумского стадиона "Юбилейный" местная областная прокуратура наложила на него арест. Об этом пишут Сумские дебаты.

Источник сообщает, что готовятся подозрения, как покупателю объекта, так и организатору торгов. Уголовное дело будет расследовать Главное управление Национальной полиции Сумской области.

Напомним, 30-го декабря завершились торги по выкупу "Юбилейного" с аукциона. Победителем лота стал Сергей Бондаренко, президент любительской "Виктории" с Николаевки. Конечной суммой было 8,12 млн грн (стартовая – 5,43 млн). Заметим, что в начале этого века строительство стадиона обошлось в 10 млн долларов.

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В статье: Стадион "Юбилейный"
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Источник:
Сумські Дебати

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Комментарии (2)
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Barsik97 (Сумы)
02.01.2021 в 16:16
Вообще стадион и был под арестом, но деньги с аукциона должны были это все погасить. А то что сейчас арестовали, это лишь кого-то жаба задушила. Нашим можновладцам ломать не строить)))
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бохкаскалошьок
02.01.2021 в 15:25
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