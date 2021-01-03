10 футболистов покинули Авангард

Наставник перволигового "Авангарда" Алексей Городов поделился мыслями о результатах первой половины сезона от краматорцев, а также планами на будущее:

"Осенняя часть сезона была неоднозначной. Для меня это был дебют на профессиональном уровне в качестве главного тренера. Результатами не можем быть довольны, но были причины, на такие выступления команды повлияли. Вместе с Косевичем покинули команду почти все игроки, осталось только трое исполнителей. За три недели до начала чемпионата очень сложно собрать новую команду. Нам катастрофически не хватало времени. Собирали команду в аварийном режиме, звонил знакомым, друзьям и они предлагали футболистов.

К тому же еще и коронавирус повлиял на наши планы. Из-за болезней не смогли сыграть ни одного контрольного матча, провели только спарринг с U-19. К началу сезона не знал даже уровень некоторых футболистов. Несмотря на все проблемы, не опускали руки, играли на максимум своих возможностей в каждом матче. Считаю, что в некоторых матчах имели достигать лучшего результата. Конечно, были также и провальные матчи.

- Какая финансовая ситуация в клубе?

Отмечу, что в клубе сейчас является финансовая стабильность, руководство выплатило всем зарплаты и премиальные, долгов нет. Сейчас у нас есть время проанализировать все ошибки, чтобы в будущем их не допускать.

- Можете назвать лидера команды?

Были матчи, в которых свои лидерские качества проявили Сеницкий и Ховбоша. Однако, я ожидал большего от опытных игроков: Лобова, Сорокина, Дьяченко. Понимали, что за три недели невозможно собрать и качественно подготовить команду. Ожидали, что кто-то из опытных игроков возьмет на себя роль лидера. Эпизодически ребята проявляли лидерские качества, но стабильности не было.

Десять игроков уже покинули нашу команду. Поблагодарил ребят за сотрудничество. Будем создавать новую команду, которая будет решать задачу сохранения прописки в первой лиге.

- Какие у команды планы на межсезонье? Где проводить собрания?

Команда собирается на базе 10-го января. Первый сбор проведем в Краматорске. В команде осталось семь-восемь игроков и в основном это молодежь. Будем формировать новую команду, которая будет решать поставленные задачи. На первом сборе запланировано пять контрольных матчах. В этот период сможем просматривать новичков.

На втором сборе уже будет больше силовой работы. По сбору в Турции сейчас нет окончательной информации. Рассматриваем три варианта: Турция, Полтава (база ФК "Полтава"), а также Киевская область. Если команда к этому времени будет укомплектована, то можем провести зарубежный сбор. Во времена пандемии ни в чем нельзя быть уверенным. Уже пятого марта играть с "Черноморцем", поэтому должны хорошо подготовиться к этому противостоянию. Стремимся уже с первого матча демонстрировать качественный футбол, который будет давать результат", - сказал Городов.