Тренер Металлиста 1925: Игроки хотят большую зарплату и выбирают лучшие для себя варианты. Некоторые могут отказаться в последний день

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" рассказал о планах команды и проблемы подбора исполнителей в Первой Лиге:

"Мы собираемся 11-го января, после чего в течение двух дней игроки в двух группах пройдут углубленный медицинский осмотр. Так мы поймем их состояние и сможем сделать все, чтобы не было никаких проблем. Сначала будем готовиться на базе в Высоком, там есть все условия для этого. А на заключительный сбор отправимся в Турцию, где постараемся найти, по меньшей мере, восемь спарринг-партнеров. Надо, чтобы каждый игрок имел время себя проявить и провел в общей сложности по четыре полные игры.

Я уже знаю, кто приедет, но некоторые ребята думают, с кем ведем переговоры, кто-то не закончил контрактные обязательства в своей команде. Каждый день все может измениться, сегодня игрок отвечает согласием, а завтра получит более выгодное предложение. Не могу сказать, что именно 11-го января приедут все, кого мы хотим видеть, но просматривать футболистов будем к турецкому сбору.

Мы выбрали направление, у нас есть правила, организация, структура. Теперь под эту структуру нужно подобрать качественных игроков, которые в ее рамках смогут демонстрировать свои сильные качества. Это очень важно, но, учитывая наш футбольный рынок, найти хорошего футболиста довольно трудно. Они хотят или много денег, или других условий выбирают варианты с Премьер-Лиги, мы пока не можем перебить и пригласить тех игроков, с которыми можно смотреть в будущее.

Но при этом, сейчас круглосуточно ведем переговоры и постоянно мониторим рынок, знаем игроков, как из клубов Первой и Второй лиг, так и УПЛ. Посмотрим, что у нас из этого выйдет", - сказал наставник.