  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Металлиста 1925: Игроки хотят большую зарплату и выбирают лучшие для себя варианты. Некоторые могут отказаться в последний день
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Металлиста 1925: Игроки хотят большую зарплату и выбирают лучшие для себя варианты. Некоторые могут отказаться в последний день

Первая лига
(1 голосов)

Футболисты не рвутся в низшие лиги.

Тренер Металлиста 1925: Игроки хотят большую зарплату и выбирают лучшие для себя варианты. Некоторые могут отказаться в последний день
Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" рассказал о планах команды и проблемы подбора исполнителей в Первой Лиге:

"Мы собираемся 11-го января, после чего в течение двух дней игроки в двух группах пройдут углубленный медицинский осмотр. Так мы поймем их состояние и сможем сделать все, чтобы не было никаких проблем. Сначала будем готовиться на базе в Высоком, там есть все условия для этого. А на заключительный сбор отправимся в Турцию, где постараемся найти, по меньшей мере, восемь спарринг-партнеров. Надо, чтобы каждый игрок имел время себя проявить и провел в общей сложности по четыре полные игры.

Я уже знаю, кто приедет, но некоторые ребята думают, с кем ведем переговоры, кто-то не закончил контрактные обязательства в своей команде. Каждый день все может измениться, сегодня игрок отвечает согласием, а завтра получит более выгодное предложение. Не могу сказать, что именно 11-го января приедут все, кого мы хотим видеть, но просматривать футболистов будем к турецкому сбору.

Мы выбрали направление, у нас есть правила, организация, структура. Теперь под эту структуру нужно подобрать качественных игроков, которые в ее рамках смогут демонстрировать свои сильные качества. Это очень важно, но, учитывая наш футбольный рынок, найти хорошего футболиста довольно трудно. Они хотят или много денег, или других условий выбирают варианты с Премьер-Лиги, мы пока не можем перебить и пригласить тех игроков, с которыми можно смотреть в будущее.

Но при этом, сейчас круглосуточно ведем переговоры и постоянно мониторим рынок, знаем игроков, как из клубов Первой и Второй лиг, так и УПЛ. Посмотрим, что у нас из этого выйдет", - сказал наставник.

После первой части чемпионата Первой Лиги "Металлист 1925" расположился на пятом месте, уступая лидеру "Агробизнесу" шестью глазами. Следующий матч команда проведет против "Альянса" 15-го марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Buran60 (Харьков)
03.01.2021 в 18:56
Ждем Металл Красникова с Яросласким. Прокуратуре на пол восьмого быстро исчезнуть.
Ответить
0
0
gabire
03.01.2021 в 18:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
03.01.2021 в 17:55
Никто не хочет связываться с фейк-клубом, у которого нет НИЧЕГО... Ни базы,ни стадиона, ни имени.... Все ждут, когда МЕТАЛЛ повысится и Ярославский подключится...
Ответить
+1
0
Dr. House (Подолье)
03.01.2021 в 17:17
Не хочу кощунствовать, но что , Гепа не оставил за собой темничку: ни кому, кроме моих и Допы?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...