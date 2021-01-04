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Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о пожизненной дисквалификации президента Агробизнеса Собуцкого
Теперь осталась только Лозанна
Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение КДК по пожизненной дисквалификации почетного президента "
Данное решение может быть оспорено в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Напомним, что в июле 2020 после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2) судья поединка Иванов обвинил Собуцкого в избиении.
По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Функционер подал на данные решения апелляцию, которая, в итоге, как видим, была отклонена.
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