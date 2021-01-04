  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о пожизненной дисквалификации президента Агробизнеса Собуцкого
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о пожизненной дисквалификации президента Агробизнеса Собуцкого

Первая лига
(2 голосов)

Теперь осталась только Лозанна

Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о пожизненной дисквалификации президента Агробизнеса Собуцкого
Новина українською

Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение КДК по пожизненной дисквалификации почетного президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого.

Данное решение может быть оспорено в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Напомним, что в июле 2020 после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2) судья поединка Иванов обвинил Собуцкого в избиении. Рефери написал заявление в полицию, а также подал рапорт в УАФ.

По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Функционер подал на данные решения апелляцию, которая, в итоге, как видим, была отклонена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий Апелляционный комитет УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...