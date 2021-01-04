Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о пожизненной дисквалификации президента Агробизнеса Собуцкого

Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение КДК по пожизненной дисквалификации почетного президента " Агробизнеса " Олега Собуцкого.

Данное решение может быть оспорено в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Напомним, что в июле 2020 после матча "Агробизнеса" с "Минаем" (0:2) судья поединка Иванов обвинил Собуцкого в избиении. Рефери написал заявление в полицию , а также подал рапорт в УАФ.

По итогам расследования, КДК пожизненно отстранил Собуцкого и оштрафовал "Агробизнес" на 500 тысяч гривен. Также клубу запретили проводить в Волочиске домашние матчи до отдельного решения комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Функционер подал на данные решения апелляцию, которая, в итоге, как видим, была отклонена.