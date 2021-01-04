Жабченко: Президент Горняка-Спорт ищет новых инвесторов, конкретика появится 10-11 января

Главный тренер " Горняка-Спорт " Игорь Жабченко рассказал о последних новостях из расположения команды из Горишних Плавнив, которая оказалась на грани расформирования.

"Из-за отсутствия финансирования на 2021 год после осенней части сезона всем футболистам "Горняка-Спорта" был предоставлен статус свободных агентов. Вскоре Юрий Батюшин подписал контракт с "Металлистом 1925", к Сергею Суханову и Артуру Мурзе проявляет интерес "Оболонь", а к Богдану Векляку - "Олимпик". С остальными своими подопечными я часто общаюсь по телефону, все они надеются, что "Горняку-Спорту" удастся избежать расформирования.

Несколько дней назад я разговаривал с президентом клуба Петром Каплуном и он проинформировал, что ищет новых инвесторов и конкретика в этом вопросе появится 10-11 января. Если ситуация изменится к лучшему, то "Горняк-Спорт" возобновит тренировочный процесс уже 21 января", - сказал Жабченко.

Напомним, что клуб находится под угрозой исчезновения, так как основной спонсор, компания Ferrexpo, решил прекратить финансирование "Горняка-Спорт". После осенней части сезона команда занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 26 очков.