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Жабченко: Президент Горняка-Спорт ищет новых инвесторов, конкретика появится 10-11 января
Пока что никакой конкретики
Главный тренер "
"Из-за отсутствия финансирования на 2021 год после осенней части сезона всем футболистам "Горняка-Спорта" был предоставлен статус свободных агентов. Вскоре Юрий Батюшин подписал контракт с "Металлистом 1925", к Сергею Суханову и Артуру Мурзе проявляет интерес "Оболонь", а к Богдану Векляку - "Олимпик". С остальными своими подопечными я часто общаюсь по телефону, все они надеются, что "Горняку-Спорту" удастся избежать расформирования.
Несколько дней назад я разговаривал с президентом клуба Петром Каплуном и он проинформировал, что ищет новых инвесторов и конкретика в этом вопросе появится 10-11 января. Если ситуация изменится к лучшему, то "Горняк-Спорт" возобновит тренировочный процесс уже 21 января", - сказал Жабченко.
Напомним, что клуб находится под угрозой исчезновения, так как основной спонсор, компания Ferrexpo, решил прекратить финансирование "Горняка-Спорт". После осенней части сезона команда занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 26 очков.
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