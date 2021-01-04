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Шериф Вернидуба заинтересовался голкипером Вереса

Первая лига
(1 голосов)

Богдан Когут может перебраться в Тирасполь

Шериф Вернидуба заинтересовался голкипером Вереса
Новина українською

"Шериф" из Тирасполя, которые недавно возглавил украинец Юрий Вернидуб, заинтересовался 33-летним голкипером "Вереса" Богданом Когутом.

Пока что "Шериф" в переговоры с "Вересом" не вступал - в Тирасполе на данный момент определяются с суммой, которую могут предложить за голкипера.

Напомним, что Когут является воспитанником "Карпат", однако за первую команду львовян так и не был заигран.

Голкипер в Украине выступал за "Львов", "Оболонь", "Севастополь", "Буковину" и "Волынь", а за рубежом - за польский "Спартакус" из Шаровля и "Зарю" Бельцы.

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В статье: Богдан Когут Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Верес (Ровно)
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Источник:
Футбол газета

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Комментарии (1)
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androma (Вересневе)
05.01.2021 в 00:30
Хвейк
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