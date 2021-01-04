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Шериф Вернидуба заинтересовался голкипером Вереса
Богдан Когут может перебраться в Тирасполь
"Шериф" из Тирасполя, которые недавно возглавил украинец Юрий Вернидуб, заинтересовался 33-летним голкипером "
Пока что "Шериф" в переговоры с "Вересом" не вступал - в Тирасполе на данный момент определяются с суммой, которую могут предложить за голкипера.
Напомним, что Когут является воспитанником "Карпат", однако за первую команду львовян так и не был заигран.
Голкипер в Украине выступал за "Львов", "Оболонь", "Севастополь", "Буковину" и "Волынь", а за рубежом - за польский "Спартакус" из Шаровля и "Зарю" Бельцы.
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