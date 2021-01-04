Шериф Вернидуба заинтересовался голкипером Вереса

"Шериф" из Тирасполя, которые недавно возглавил украинец Юрий Вернидуб, заинтересовался 33-летним голкипером " Вереса " Богданом Когутом.

Пока что "Шериф" в переговоры с "Вересом" не вступал - в Тирасполе на данный момент определяются с суммой, которую могут предложить за голкипера.

Напомним, что Когут является воспитанником "Карпат", однако за первую команду львовян так и не был заигран.

Голкипер в Украине выступал за "Львов", "Оболонь", "Севастополь", "Буковину" и "Волынь", а за рубежом - за польский "Спартакус" из Шаровля и "Зарю" Бельцы.