Полесье продлило соглашения с тремя игроками

Новый 2021 житомирское " Полесье " начало с пролонгирования соглашений с лидерами - нападающим Ярославом Галенко и защитниками Андреем Власюком и Сергеем Швецом.

Их контракты продлены до июня 2022 года.

В первом круге Первой лиги 2020/2021 Галенко, Власюк и Швец были безоговорочными игроками основы, приняли участие во всех матчах турнира.

Так Ярослав Галенко сыграл 1161 мин и отметился 6 голами, Андрей Власюк сыграл 1217 мин. и забил один гол, Сергей Швец сыграл в 14 матчах (1260 мин.)