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Полесье продлило соглашения с тремя игроками

Первая лига
(1 голосов)

На 1,5 года

Полесье продлило соглашения с тремя игроками
Новина українською

Новый 2021 житомирское "Полесье" начало с пролонгирования соглашений с лидерами - нападающим Ярославом Галенко и защитниками Андреем Власюком и Сергеем Швецом.

Их контракты продлены до июня 2022 года.

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В первом круге Первой лиги 2020/2021 Галенко, Власюк и Швец были безоговорочными игроками основы, приняли участие во всех матчах турнира.

Так Ярослав Галенко сыграл 1161 мин и отметился 6 голами, Андрей Власюк сыграл 1217 мин. и забил один гол, Сергей Швец сыграл в 14 матчах (1260 мин.)

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся

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