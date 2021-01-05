Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье продлило соглашения с тремя игроками
На 1,5 года
Новый 2021 житомирское "
Их контракты продлены до июня 2022 года.
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В первом круге Первой лиги 2020/2021 Галенко, Власюк и Швец были безоговорочными игроками основы, приняли участие во всех матчах турнира.
Так Ярослав Галенко сыграл 1161 мин и отметился 6 голами, Андрей Власюк сыграл 1217 мин. и забил один гол, Сергей Швец сыграл в 14 матчах (1260 мин.)
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Источник:Полісся
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