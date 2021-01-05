Первая лига
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Клуб Первой лиги заявил об уплате почти 2 млн грн налогов в бюджет города Ровно
А еще были инвестиции
В прошлом году "
Народный клуб заплатил в городской бюджет Ровно налогов на сумму 1,8 миллиона гривен.
Еще 156 500 гривен - было инвестировано в развитие детско-юношеского футбола. А именно - в коммунальную ДЮСШ по футболу "Верес".
В общем запланированный бюджет народного клуба в 2020 году составлял 15,3 млн грн. Расходная часть составила примерно 15 млн грн. Детальный отчет "Верес" обещает опубликовать после аудита.
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Источник:Верес
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