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Собуцкий отреагировал на решение о пожизненной дисквалификации
Функционер недоволен данным решением
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал Tribuna.com решение апелляционного комитета УАФ, который отклонил протест о пожизненной дисквалификации.
- Считаете ли вы справедливым решение апелляционного комитета УАФ оставить в силе вашу пожизненную дисквалификацию в футболе?
– Это чистая измена, подстава. У меня нет слов. Это антиукраинщина.
- Вам объяснили, почему такое решение?
– Ничего не объяснили. Сказали ждать 21 день, в течение которых придут документы.
- Что дальше? Будете обжаловать решение в CAS?
– Никто этого не оставит так, это однозначно, – сказал Собуцкий.
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