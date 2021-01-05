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Собуцкий отреагировал на решение о пожизненной дисквалификации

Первая лига
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Функционер недоволен данным решением

Собуцкий отреагировал на решение о пожизненной дисквалификации
Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал Tribuna.com решение апелляционного комитета УАФ, который отклонил протест о пожизненной дисквалификации.

- Считаете ли вы справедливым решение апелляционного комитета УАФ оставить в силе вашу пожизненную дисквалификацию в футболе?

– Это чистая измена, подстава. У меня нет слов. Это антиукраинщина.

- Вам объяснили, почему такое решение?

– Ничего не объяснили. Сказали ждать 21 день, в течение которых придут документы.

- Что дальше? Будете обжаловать решение в CAS?

– Никто этого не оставит так, это однозначно, – сказал Собуцкий.

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В статье: Олег Собуцкий Агробизнес
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Источник:
ua.tribuna

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