Собуцкий отреагировал на решение о пожизненной дисквалификации

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал Tribuna.com решение апелляционного комитета УАФ, который отклонил протест о пожизненной дисквалификации.

- Считаете ли вы справедливым решение апелляционного комитета УАФ оставить в силе вашу пожизненную дисквалификацию в футболе?

– Это чистая измена, подстава. У меня нет слов. Это антиукраинщина.

- Вам объяснили, почему такое решение?

– Ничего не объяснили. Сказали ждать 21 день, в течение которых придут документы.

- Что дальше? Будете обжаловать решение в CAS?

– Никто этого не оставит так, это однозначно, – сказал Собуцкий.