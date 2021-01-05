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Полесье подписало экс-хавбека Миная Глаголу
Усиление для житомирского клуба
Перволиговское "
Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца 2021 года.
Напомним, что Глагола является воспитанником закарпатской школы футбола. В 2012 году получил приглашение от донецкого "Шахтера". Выступал за юношеские и юниорские команды "горняков", вызывался в юношескую сборную Украины U17.
В начале июля 2019 подписал контракт с ФК "Минай", за который за полтора года провел 17 матчей.
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Источник:ФК Полесье
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