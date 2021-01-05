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Полесье подписало экс-хавбека Миная Глаголу

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Усиление для житомирского клуба

Полесье подписало экс-хавбека Миная Глаголу
Новина українською

Перволиговское "Полесье" подписало контракт с полузащитником Александром Глаголой, который до недавнего времени выступал за "Минай".

Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца 2021 года.

Напомним, что Глагола является воспитанником закарпатской школы футбола. В 2012 году получил приглашение от донецкого "Шахтера". Выступал за юношеские и юниорские команды "горняков", вызывался в юношескую сборную Украины U17.

В начале июля 2019 подписал контракт с ФК "Минай", за который за полтора года провел 17 матчей.

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В статье: Полесье (Житомир) ФК Минай Александр Глагола
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Источник:
ФК Полесье

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