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Президент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься

Первая лига
(1 голосов)

Со стадионами в Украине все очень непросто

Президент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься
Новина українською

Президент "Альянса" Сергей Демченко поделился мнением о продаже с аукциона сумского стадиона "Юбилейный", на котором сейчас играет команда из Липовой Долины.

"У нас нет официальной информации, поэтому пока планируем играть на "Юбилейном". Договор аренды есть. Я говорил с директором стадиона [об этом аукционе] – у него тоже нет информации. Наш запасной вариант – играть в Ахтырке или Байраке.

Но по моему мнению, такой объект за 8 млн не продают. Стадион построили за 10 млн [долларов] – он же не может за 20 лет до 300 тысяч [долларов] цены опуститься.

Там есть нюансы, прокуратура выяснит. Насколько знаю, уже вызывают на допрос. Мы тоже заявку подавали на аукцион, но до конца ее не закончили. У нас была информация, что даже оценки стадиона не было. Это смешно просто. У нас же там офис расположен, немного владеем ситуацией", – сказал Демченко.

Напомним, что стадион "Юбилейный" в Сумах за 8,12 млн грн купила компания "Север Агро Сервис". Затем прокуратура открыла уголовное дело по факту продажи.

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В статье: Стадион "Юбилейный" Сергей Демченко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Трибуна

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