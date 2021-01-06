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Президент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься
Со стадионами в Украине все очень непросто
Президент "
"У нас нет официальной информации, поэтому пока планируем играть на "Юбилейном". Договор аренды есть. Я говорил с директором стадиона [об этом аукционе] – у него тоже нет информации. Наш запасной вариант – играть в Ахтырке или Байраке.
Но по моему мнению, такой объект за 8 млн не продают. Стадион построили за 10 млн [долларов] – он же не может за 20 лет до 300 тысяч [долларов] цены опуститься.
Там есть нюансы, прокуратура выяснит. Насколько знаю, уже вызывают на допрос. Мы тоже заявку подавали на аукцион, но до конца ее не закончили. У нас была информация, что даже оценки стадиона не было. Это смешно просто. У нас же там офис расположен, немного владеем ситуацией", – сказал Демченко.
Напомним, что стадион "Юбилейный" в Сумах за 8,12 млн грн купила компания "Север Агро Сервис". Затем прокуратура
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