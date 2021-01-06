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Оболонь подписала двух экс-игроков Горняк-Спорта

Первая лига
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На 2 года

Оболонь подписала двух экс-игроков Горняк-Спорта
Новина українською

Защитник Сергей Суханов и полузащитник Артур Мурза подписали контракты с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2022 года.

Сергей будет выступать под 23 номером, а Артур - 7.

Последним местом работы обоих игроков был ФК "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни, Полтавская область).

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Уроженец Ахтырки Суханов (06.04.1995, рост 183 см, вес 76 кг) играл за клубы ФК "Нефтяник-Укрнефть" (Ахтырка, Сумская область) и ФК "Полесье" (Житомир).

Мурза родился в Волновахе 13.07.2000 (рост 181 см, вес 73 кг), играл за клубы ФК "Волынь" (Луцк), ФК "Мариуполь" и ФК "Авангард" (Краматорск).

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Сергей Суханов Артур Мурза
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Источник:
Оболонь

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