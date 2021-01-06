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Известно, с кем сыграет Верес на сборах
В их числе представники УПЛ
На зимних сборах футбольный клуб "Верес" проведет матчи с украинскими клубами "Минай" и "Львов", а также против казахского клуба с Урала.
Как сообщает официальный сайт клуба, команда проведет свой первый сбор с 24 января по 26 февраля 2021 года, который состоится в Анталье. Первый поединок украинский клуб сыграет против казахского клуба "Акжайык", который представляет Первую лигу (второй по силам дивизион местного футбола). По итогам прошлого сезона клуб с Урала занял 3-е место. Предварительно матч пройдет 31 января.
Остальные два соперника в Турции для "Вереса" будут два представителя с УПЛ: ПФК "Львов" и "Минай". Соответственно игры запланированы на 3 и 5 февраля. Расписание контрольных матчей является предварительными и могут меняться. Также ведутся переговоры с другими потенциальными соперниками на турецких сборах.
Отметим, что "Львов" сейчас занимают 13-ю позицию в УПЛ, Ужгородцы же разместились на 11-й позиции.
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