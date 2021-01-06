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Игорь Загальский стал свободным агентом
Ушел из клуба пивоваров
Полузащитник Игорь Загальский и ФК "
29-летний Загальский пополнил ряды "пивоваров" летом 2020 года.
За этот период полузащитник сыграл в футболке "бело-зеленых" 6 матчей в чемпионате и провел 1 матч в Кубке Украины.
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Источник:Оболонь
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