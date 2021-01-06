Нападающий Вереса видит, что команде осталось сделать несколько шагов из Первой лиги в УПЛ

Нападающий ровенского " Вереса " Роберт Гегедош рассказал о новом контракте с "красно-черным клубом", его 27-летний форвард подписал в канун Нового 2021 года.

По словам игрока, еще перед первой пролонгацией его контракта на 6 месяцев, которая состоялась после кубкового матча с "Мариуполем", у него состоялся разговор с президентом клуба Иваном Надеиным.

Он спросил мое мнение относительно более долгосрочного сотрудничества с "Вересом", и мы договорились вернуться к этому вопросу чуть позже и обсудить детали с агентом. После этого поступило официальное предложение, мы посоветовались и в конце концов договорились. Я радуюсь тому, что буду продолжать работать на благо клуба и дальше, - сказал Гегедош.

В "Вересе", говорит Гегедош, его устраивает все, он видит, что клуб прогрессирует и развивается в правильном направлении.

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Есть реальные шансы на выход команды в УПЛ, осталось сделать несколько шагов. Этого результата ждут и болельщики, и футболисты, для многих из которых это будет совершенно новый и интересный вызов. Уверен, что каждый из нас ставит перед собой цель в июне праздновать выход команды в премьер-лигу, - отметил Роберт. Главное, что мотивировало - отношение ко мне. Как со стороны руководителей клуба, так и со стороны партнеров по команде, ведь мы все движемся к общей цели - сделать Верес еще более успешным, еще сильнее и дарить радость побед нашим болельщикам. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать в адрес тренерского штаба, с которым у нас полная взаимное доверие и уважение.

Не забыл Роберт и о болельщиках и выразил надежду, что они вернутся на трибуны.

Ровенские фанаты футбола своим вдохновением и отношением к "Вересу" заслуживают команду Премьер-лиги.

В этом сезоне "Роби" выходил на поле в 16 матчах (12 в Первой лиге и 4 в Кубке Украины), забил 7 мячей и отметился 7 ассистами.