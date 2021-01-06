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Годин назначен главным тренером Кремня. Резюме на должность прислали 38 кандидатов

Первая лига
(1 голосов)

В соискателях также были Демченко, Мазуренко, Любенович, Локтионов, Свистун и другие специалисты

Годин назначен главным тренером Кремня. Резюме на должность прислали 38 кандидатов
Новина українською

37-летний Алексей Годин назначен главным тренером "Кремня".

Старшим тренером назначен 34-летний Роман Локтионов. Также в структуре клуба останутся работать тренеры Сергей Свистун, Александр Поляков и Дмитрий Стойко.

Напомним, что в декабре "Кремень" объявил вакансию на пост главного тренера и попросил от кандидатов резюме.

Как сообщает клуб, в итоге поступило 38 резюме, из которых отобрали 12 кандидатов: Демченко, Мазуренко, Годин, Любенович, Локтионов, Свистун и другие специалисты, которые попросили остаться инкогнито. С каждым из кандидатов обсудили заработную плату и видение развития команды, а также проверили репутацию тренера.

Также отметим, что Годин до августа 2020 года работал главным тренером запорожского "Металлурга", а после своего увольнения был назначен старшим тренером молодежки львовского "Руха".

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В статье: Алексей Годин Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремень

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Комментарии (5)
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Микко82 (Херсон)
06.01.2021 в 19:19
Я подумав, що Дієго Годін...
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panas1 (Кременчуг)
06.01.2021 в 18:26
Интересно мнение болельщиков Запорожья. Понятно что сезон по многим причинам тот был провальный, но всеже.
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panas1 (Кременчуг)
06.01.2021 в 18:28
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Матч Футболович
06.01.2021 в 19:05
Он зелёный совсем, полагаю выбирали по запросам заработной платы, условно за тарелку супа на базе. Игрок был не плохой, но рано закончил с травмами. Особых звёзд с неба, я бы от него не ожидал. Пока он набивает свои шишки и сторожит кукурузу. Но желаю Кремню и ему удачи!
+1
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КРАТОЛ (Кропивницкий)
06.01.2021 в 17:59
По заголовку я подумав, що назначили тренером Кремля... Думаю - нічого собі! А потім читаю нижче - назначили тренером ''Кременя''...
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