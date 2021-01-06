Годин назначен главным тренером Кремня. Резюме на должность прислали 38 кандидатов

37-летний Алексей Годин назначен главным тренером " Кремня ".

Старшим тренером назначен 34-летний Роман Локтионов. Также в структуре клуба останутся работать тренеры Сергей Свистун, Александр Поляков и Дмитрий Стойко.

Напомним, что в декабре "Кремень" объявил вакансию на пост главного тренера и попросил от кандидатов резюме.

Как сообщает клуб, в итоге поступило 38 резюме, из которых отобрали 12 кандидатов: Демченко, Мазуренко, Годин, Любенович, Локтионов, Свистун и другие специалисты, которые попросили остаться инкогнито. С каждым из кандидатов обсудили заработную плату и видение развития команды, а также проверили репутацию тренера.

Также отметим, что Годин до августа 2020 года работал главным тренером запорожского "Металлурга", а после своего увольнения был назначен старшим тренером молодежки львовского "Руха".