Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес в Турции проведет спарринги с Львовом и Минаем
А также с командой из первой лиги Казахстана
"
Согласно предварительному графику, первый контрольный поединок "Верес" проведет против казахского клуба "Акжайык" (Уральск), который должен состояться 31 января.
Еще двумя соперниками команды Юрия Вирта станут представители УПЛ: "Львов" и "Минай", игры с которыми запланированы на 3 и 5 февраля соответственно.
Также клуб из Ровно сообщает, что ведутся переговоры с другими потенциальными спарринг-партнерами на турецких сборах.
Популярное сейчас
- Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
- Куман составил список футболистов, которых он желает приобрести в январе в Барселону
- Самый черный вечер Ривера. Аргентинский гранд провалил домашний полуфинал Либертадорес
- СМИ: На стадион Юбилейный в Сумах наложен арест
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО