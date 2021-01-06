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Верес в Турции проведет спарринги со Львовом и Минаем

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А также с командой из первой лиги Казахстана

Верес в Турции проведет спарринги со Львовом и Минаем
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"Верес" огласил имена трех соперников по первой части турецкого сбора, который состоится в Анталии в период с 24 января по 26 февраля 2021 года.

Согласно предварительному графику, первый контрольный поединок "Верес" проведет против казахского клуба "Акжайык" (Уральск), который должен состояться 31 января.

Еще двумя соперниками команды Юрия Вирта станут представители УПЛ: "Львов" и "Минай", игры с которыми запланированы на 3 и 5 февраля соответственно.

Также клуб из Ровно сообщает, что ведутся переговоры с другими потенциальными спарринг-партнерами на турецких сборах.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) ФК Минай
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Источник:
НК Верес

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