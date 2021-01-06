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Верес в Турции проведет спарринги со Львовом и Минаем
А также с командой из первой лиги Казахстана
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Согласно предварительному графику, первый контрольный поединок "Верес" проведет против казахского клуба "Акжайык" (Уральск), который должен состояться 31 января.
Еще двумя соперниками команды Юрия Вирта станут представители УПЛ: "Львов" и "Минай", игры с которыми запланированы на 3 и 5 февраля соответственно.
Также клуб из Ровно сообщает, что ведутся переговоры с другими потенциальными спарринг-партнерами на турецких сборах.
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