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Мате продлил контракт с Оболонью

Первая лига
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Контракт будет рассчитан до 2022 года

Мате продлил контракт с Оболонью
Новина українською

Защитник Юрий Мате продолжит выступления за "Оболонь".

Он продлил контракт до 30 июня 2022 года.

Всего в составе "пивоваров" Юрий выступает с лета 2019 года, сыграв за первую команду "бело-зеленых" 16 матчей в Чемпионате, 3 игры в Кубке Украины и забил один мяч в Кубке.

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В статье: Оболонь (Киев) Юрий Мате
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