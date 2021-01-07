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Мате продлил контракт с Оболонью
Контракт будет рассчитан до 2022 года
Защитник Юрий Мате продолжит выступления за "Оболонь".
Он продлил контракт до 30 июня 2022 года.
Всего в составе "пивоваров" Юрий выступает с лета 2019 года, сыграв за первую команду "бело-зеленых" 16 матчей в Чемпионате, 3 игры в Кубке Украины и забил один мяч в Кубке.
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