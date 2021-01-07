Мате продлил контракт с Оболонью

Защитник Юрий Мате продолжит выступления за "Оболонь".

Он продлил контракт до 30 июня 2022 года.

Всего в составе "пивоваров" Юрий выступает с лета 2019 года, сыграв за первую команду "бело-зеленых" 16 матчей в Чемпионате, 3 игры в Кубке Украины и забил один мяч в Кубке.