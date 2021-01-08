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Оболонь продлила контракты с тремя игроками

Первая лига
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Оболонь продлила контракты с тремя игроками
Новина українською

Нападающие Иван Матяж и Алексей Щебетун, а также защитник Егор Прокопенко продлили контракты с киевскими "пивоварами".

Из Щебетуном контракт продлен до конца июня 2022 года, а с Матяжем и Прокопенко - до конца ноября того же года.

Егор Прокопенко в составе первой команды "пивоваров" - с 2018 года. Сыграл 25 матчей в чемпионате и 2 мачи в Кубке Украины.

Щебетун и Матяж выступают за "Оболонь" с начала сезона 2020/2021. Щебетун сыграл 11 матчей и забил 3 гола в Первой лиге и провёл 1 игру в Кубке Украины. А на счету Ивана 13 матчей и 2 гола в чемпионате и 1 матч в Кубке Украины.

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В статье: Иван Матяж Оболонь (Киев) Алексей Щебетун Егор Прокопенко
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Источник:
Оболонь

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