Илья Близнюк: Костяк Николаева будет сохранен - хотим выйти на новый уровень игры

Вот уже как год Илья Близнюк возглавил МФК "Николаев". За этот период команда из середняка превратилась в грозного соперника для многих команд, и вполне может претендовать на повышение в классе – после первой части чемпионата николаевцы занимают шестое место в Первой лиге с отставанием в шесть очков от лидера. В беседе с корреспондентом UA-Футбол главный тренер рассказал о развитии клуба, ближайших планах и целях на перспективу.

- Илья, ровно год как вы приняли команду. С какими трудностями пришлось столкнуться за этот период?

- Как для многих команд и тренеров самой большой проблема оказалась – чума XXI века Covid-19, который поставил в такие рамки, что пришлось долго находиться без футбола. Непонятно, что будет завтра, и это новый вызов для нас. Пришлось перестроить как свой менталитет, так и футболистов, и в этой ситуации жить по-новому. После возобновления чемпионата необходимо было играть через три дня на четвертый с большими переездами. Мы пытались нагнать упущенное, отработать те моменты, которые мы прививали на сборах. И частично удалось это сделать. Команда совсем по-другому начала думать и играть, воспринимать философию руководства и тренерского штаба. Многие сначала не понимали, было какое-то внутреннее сопротивление, но со временем донесли до них через беседы и теоретические занятия, что нужно делать на поле. Воплощением всего этого стало улучшение качества игры. Мы это видим, позитивные сдвиги отмечают многие специалисты. Такая оценка радует. Но все равно есть над чем работать, особенно проблема в индивидуальных ошибках. Это можно объяснить тем, что мы ввели в состав молодых футболистов, воспитанников николаевского футбола. Но это выходит из философии клуба, которая предусматривает не только результат, но еще воспитание своих кадров. На сегодняшний день мало кто может похвастаться тем количеством доморощенных футболистов, сколько мы ввели в основной состав.

- Мы помним горячие дебаты среди клубов, когда одни хотели полностью остановить чемпионат, другие голосовали за его продолжение. Почему МФК "Николаев" и ваш президент были за остановку чемпионата?

- Мы были за проведение чемпионата. Но когда посчитали финансовую составляющую, где за тест каждого игрока нужно было платить огромные деньги, добавьте сюда вторую команду с тренерским штабом и персоналом, и это за свои деньги, не заложенные в бюджет перед стартом весенней части, сразу ж возникли сложности. Но, слава Богу, президент изыскал средства, чтобы завершить первенство.

- Команда закончила чемпионат на 11-м месте. Соответствовал ли уровню итоговый результат, или могли финишировать выше?

- Главной задачей прошедшего чемпионата было увидеть, кто мог бы усилить команду в перспективе развития клуба, с кем можно было достигать целей. Мы это увидели и начали двигаться в правильном направлении.

- С удивлением услышал от одного из главных тренеров команды Первой лиги, претендующей на выход в УПЛ, что МФК "Николаев" также ставит задачу повыситься в классе? Это правда?

- Мы ставим задачу выигрывать в каждом матче, воспитание менталитета и духа победителя. Если не ставить определенных задач и целей на каждый матч, то у тебя в будущем ничего не будет. А задача футболистов выполнять то, что тренерский штаб вложил и наработал, выполнять качественно, прогрессировать в каждом матче и усовершенствовать свои личные навыки. Спасибо, что нас так высоко ценят другие тренера, будем стараться не ударить лицом в грязь. Но это футбол, не знаем, как закончится чемпионат, все еще впереди. Вот таков наш ответ по поводу высоких задач.

- По забитым мячам с 26-ю "Николаев" идет на втором месте, но при этом нет явного лидера-бомбардира. Что интересно, защитник Кушниренко лидирует с четырьмя голами. Кого еще можете выделить?

- Не хотелось бы выделять кого-то одного. В последнем чемпионате с 15-ю голами лучшим голеодором в команде был Яворский. Перед стартом этого сезона я ему сказал: "Достичь чего-то это хорошо, и быть на вершине почетно, но теперь тебе нужно удержаться на ней, доказывать, ибо сейчас против тебя буду играть совсем по-другому". Мы понимаем, что команда не может зависеть от одного игрока. Поэтому перестроились, пересмотрев функции других игроков, и начали обучать их в каких-то других компонентах и моментах при завершении атак. Также уделили много внимания в оборонительных аспектах, как в индивидуальных, так и в командных действиях. Как я сказал, в завершившемся сезоне мы рассматривали, как сделать акцент на особых компонентах, которые были проблемными, в новом стартующем сезоне, чтобы убрать их. Футболисты нас услышали, и мы добились, чтобы каждый игрок имел возможности для развития и завершения атак. У нас нет ярко выраженного лидера, все игроки - это лидеры от первой до последней минуты матча. Такова наша философия.

- Какие поединки в осенней части сезона удались, а какие разочаровали?

- Не удались два матча, где мы проиграли из-за собственных индивидуальных ошибок. Это матчи против "Альянса" и "Агробизнеса", и сюда также можно отнести матч с "Металлистом-1925". В этих трех поединках имели большое преимущество, но не смогли воплотить в забитые мячи. Остался неприятный осадок. Сделаем правильные выводы, чтобы в будущем избежать этих ошибок. Даже выигранные поединки стараюсь проанализировать. Возникшие проблемы устраняем.

- Дистанция от третьего места составляет всего три очка. Все еще впереди?

- Естественно. Команда выйдет из отпуска, пройдет тестирование, посмотрим, кто в какой находится форме и в бой. Все ребята получили индивидуальные планы на время отпуска, чтобы, вернувшись в работу, не было никакой раскачки.

- Когда начинается подготовка к весенней части сезона?

- 20 января собираемся в Николаеве, где до 3 февраля проведем сбор, а 6-го вылетаем в Турцию и возвращаемся 8-го марта.

- Никто не покидает команду? Какие планируете приобретения?

- Все остаются, костяк команды будет сохранен. Хотим выйти на более высокий уровень игры, а для этого важно оставить все наши наработки как есть без изменений. А по приобретению будем смотреть. Рассчитываем на нашу молодежь из второй команды, кто себя проявит, тот и получит шанс на попадание в главную.

- Нужно отметить, что МФК "Николаев" обладает хорошей инфраструктурой.

- Есть реконструированный стадион. Имеются искусственные и травяное поля. На территории завода "Экватор" создана база, где прекрасные условия для подготовки: гостиница для команды, тренажерный зал, зал для гимнастики и шейпинга. Создана великолепная инфраструктура, чтобы клуб рос и развивался, а у футболистов была возможность готовиться и восстанавливаться. Нужно сказать спасибо как президенту клуба, так и руководству города. В конце этого года наш президент открыл реабилитационно-спортивный центр не только для спортсменов, но и для всех людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Он второй в Украине после Харькова, и это благодаря Кантору Сергею Анатольевичу, делающему много для нашего футбольного клуба.

- В 2020 году футбольный клуб отпраздновал свое столетие. Знаковая дата!

- Жаль, пандемия помешала отметить такое масштабное событие. Собралось руководство клуба, пригласили ветеранов футбола, поздравили их. Команда "Николаев" - с очень яркой историей советского и украинского футбола. Знаю, что в 1969 году дошли до полуфинала Кубка СССР. А в четвертьфинале выбили московское "Торпедо" во главе со знаменитым Стрельцовым. Тут в Николаеве начинался путь в киевское "Динамо" знаменитого вратаря-легенды Евгения Рудакова. Здесь играл, а затем работал главным тренером "Николаева" Евгений Кучеревский, и такой же путь проделал Евгений Лемешко. Три Евгения вратаря и все великие личности. Город футбольный и для меня большая честь работать в старейшем клубе.

- Какие мечты загадали в Новом году?

- Чтобы в 2021 году болельщики вернулись на трибуны стадиона, ибо их поддержка очень нужна. Футбол без зрителей – это мертвое царство. Хочу поздравить всех болельщиков, футболистов, простых людей, друзей и родственников с наступившим Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать мира, добра и всем здоровья.