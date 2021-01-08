Экс-директор Кристалла рассказал о своей отставке и положении дел в клубе

Уже бывший директор херсонского "Кристалла" Сергей Шевцов рассказал, почему он написал заявление об отставке , а также поведал о нынешнем положении дел в клубе.

- Сергей Анатольевич, после почти четырех лет во главе херсонского "Кристалла" Вы написали заявление об увольнении. В чем причины такого шага?

- Сначала хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством и пожелать здоровья и процветания. По заявлению, это не является неожиданностью, так как месяц назад я говорил о решении покинуть клуб. В декабре было очень много дел. Надо было подготовить и принять программу развития футбола на исполкоме и сессии, разобраться с заявлениями об увольнении футболистов и еще закончить много дел, которые есть в конце года у коммунального предприятия, которым мы являемся. Сделав все, я воплотил обещанное.

Почему? Во-первых, я несу ответственность за негативные результаты команды в Первой лиге, несмотря на объективные и субъективные причины. Во-вторых, нет возможности зкомплектуваты полноценный штат из квалифицированных рабочих для качественной работы клуба. В-третьих, после почти четырехлетней административной работы возникло желание вернуться к тренерской деятельности.

- В каком состоянии сейчас находится команда? Возобновился ли тренировочный процесс?

- 4 января команда приступила к тренировкам, к которым присоединились игроки U-19. Но конечно, что полноценная подготовка начнется после назначения нового директора и главного тренера.

- Какие, по Вашему мнению, перспективы у херсонского "Кристалла" в будущем? Что ожидает клуб в 2021 году?

- Верю, что у "Кристалла" все будет хорошо. Принята программа развития футбола на 13.6 миллионов гривен. Городской председатель Игорь Колыхаев дал многим указание на поиски спонсоров и сам обещал присоединиться к этому процессу. Поэтому есть предпосылки, чтобы команда стала чаще выигрывать и сохранила место в Первой лиге.