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Экс-директор Кристалла рассказал о своей отставке и положении дел в клубе

Первая лига
(2 голосов)

Клуб пока что продолжает существование

Экс-директор Кристалла рассказал о своей отставке и положении дел в клубе
Новина українською

Уже бывший директор херсонского "Кристалла" Сергей Шевцов рассказал, почему он написал заявление об отставке, а также поведал о нынешнем положении дел в клубе.

- Сергей Анатольевич, после почти четырех лет во главе херсонского "Кристалла" Вы написали заявление об увольнении. В чем причины такого шага?

- Сначала хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством и пожелать здоровья и процветания. По заявлению, это не является неожиданностью, так как месяц назад я говорил о решении покинуть клуб. В декабре было очень много дел. Надо было подготовить и принять программу развития футбола на исполкоме и сессии, разобраться с заявлениями об увольнении футболистов и еще закончить много дел, которые есть в конце года у коммунального предприятия, которым мы являемся. Сделав все, я воплотил обещанное.

Почему? Во-первых, я несу ответственность за негативные результаты команды в Первой лиге, несмотря на объективные и субъективные причины. Во-вторых, нет возможности зкомплектуваты полноценный штат из квалифицированных рабочих для качественной работы клуба. В-третьих, после почти четырехлетней административной работы возникло желание вернуться к тренерской деятельности.

- В каком состоянии сейчас находится команда? Возобновился ли тренировочный процесс?

- 4 января команда приступила к тренировкам, к которым присоединились игроки U-19. Но конечно, что полноценная подготовка начнется после назначения нового директора и главного тренера.

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- Какие, по Вашему мнению, перспективы у херсонского "Кристалла" в будущем? Что ожидает клуб в 2021 году?

- Верю, что у "Кристалла" все будет хорошо. Принята программа развития футбола на 13.6 миллионов гривен. Городской председатель Игорь Колыхаев дал многим указание на поиски спонсоров и сам обещал присоединиться к этому процессу. Поэтому есть предпосылки, чтобы команда стала чаще выигрывать и сохранила место в Первой лиге.

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В статье: Сергей Шевцов Кристалл (Херсон)
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Источник:
МФК Кристал

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