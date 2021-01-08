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Металлист 1925 расстался с ветераном команды

Первая лига
(1 голосов)

Максим Ермоленко покинул харьковский клуб

Металлист 1925 расстался с ветераном команды
Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с 22-летним украинским форвардом Максимом Ермоленко.

Футболисту предоставлен статус свободного агента.

Максим стал игроком харьковской команды с момента ее основания — летом 2016-го года. За это время он провел 48 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Максим Ермоленко
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Комментарии (4)
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fabo67
08.01.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
c99baf (Харьков)
08.01.2021 в 19:10
За 4-ре года наколотил аж 9-ть мячей,для форварда прекрасный результат.
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2021 в 19:04
22-річний ветеран?? Що провів аж 48 матчів?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.01.2021 в 19:31
да и сама команда с многовековой историей, ага))
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