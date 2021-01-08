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Металлист 1925 расстался с ветераном команды
Максим Ермоленко покинул харьковский клуб
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Футболисту предоставлен статус свободного агента.
Максим стал игроком харьковской команды с момента ее основания — летом 2016-го года. За это время он провел 48 официальных матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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Комментарии (4)
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fabo67
08.01.2021 в 19:27
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c99baf (Харьков)
08.01.2021 в 19:10
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2021 в 19:04
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.01.2021 в 19:31
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