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Авагимян: Когда начиналась пандемия, в Черноморце не платили зарплату, зато каждый день привозили печенье и йогурт

Первая лига
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История из жизни одесского клуба

Авагимян: Когда начиналась пандемия, в Черноморце не платили зарплату, зато каждый день привозили печенье и йогурт
Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян рассказал смешную (на самом деле, не очень) историю из жизни одесского клуба.

"Смешных историй в "Черноморце" было много на самом деле. Вот, например, когда начиналась эта пандемия и нам не платили зарплату. То привозили все время печенье и йогурт. Одно и то же каждый день. Уже много смеялись и говорили, что когда пойдешь контракт переподписывать, то говори, чтобы тебе давали 50 тысяч печенья (смеется - прим.)", - рассказал футболист.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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