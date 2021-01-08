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Ультрас Оболони отреагировали на подписание клубом защитника, который ранее играл в так называемом "чемпионате ЛНР"

Первая лига
(6 голосов)

Говорят, что нормальный парень

Ультрас Оболони отреагировали на подписание клубом защитника, который ранее играл в так называемом "чемпионате ЛНР"
Новина українською

Ультрас "Оболони" отреагировали на подписание клубом контракта с защитником Алексеем Лобовым, который в 2015-16 годах играл за ряд команд в так называемом "чемпионате ЛНР".

Данный трансфер получил в СМИ широкий резонанс, после чего заявление сделали и активные болельщики "пивоваров".

" Лобов пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире.

Как мы относимся к этому факту? Отрицательно.

Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко. Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.

Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить - это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации. Оставшись играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске. Затем были матчи за студенческую сборную Украины (из-за чего он уже имеет проблемы "там"), контракт с "Колосом", аренда в Краматорск и др.

Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Собственно, нашу инициативу по госпиталем радостью поддержали, что в клубе, что сам Лобов.

Подводя итг. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за "Оболонь". Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем игрhttps://www.ua-football.com/ukrainian/high/1599205247-yeks-igrok-polesya-obyasnil-pochemu-igral-za-komandu-iz-okkupirovannoy-luganschiny.htmlой доказать все сказанное на тех встречах", - сказано в заявлении ультрас.

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В статье: Оболонь (Киев) Алексей Лобов
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.01.2021 в 01:29
Может он и "нормальный парень". Смущает другое - то, что Колос и Оболонь заинтересованы в том, чтобы за них играли "лнровцы" и "кормильцы" типа Селезнева. И их ультрас это одобряют. Напрашиваются два вопроса: 1) Когда подпишут Ракицкого? 2) А не являются ли люди, причастные, к Оболони и Колосу, коллаборантами?
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