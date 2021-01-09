Артур Западня стал игроком Металлиста 1925

"Металлист 1925" объявил о подписании контракта с опытным оборонцем Артуром Западней.

Детали соглашения с 30-летним игроком не сообщаются. В новом клубе будет выступать под 13-м номером.

С 13-го января Артур начнёт тренировки вместе с новыми партнёрами.

Ранее Западня выступал за "Ильичевец", "Ворсклу", запорожский "Металлург", "Сумы", "Верес", "Львов", "Волынь" и "Десну".

Всего на счету игрока 48 матчей в УПЛ.