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Прикарпатья не сможет провести запланированный сбор под Говерлой
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Ивано-Франковское "Прикарпатье" по ряду причин не проведет сбор на учебно-тренировочной базе "Заросляк" у подножия Говерлы. Там с 30-го июня по 14-е февраля должен был быть заложен фундамент физической подготовки футболистов ко второй части сезона в Первой Лиге.
После форс-мажора руководство клуба ищет аналогичное место проведения сбора. Как вариант рассматривается Моршин в Львовской области.
Также сообщается, что ветеран команды Роман Бочкур больше не будет выступать за клуб из Ивано-Франковска. Отмечается, что закончился контракт с Василием Дербахом и неизвестно будут ли стороны его продолжать.
После первой части сезона "Прикарпатье" занимает 14-е место в Первой Лиге, опережая зону вылета на четыре очка.
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