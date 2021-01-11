Первая лига
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Экс-игрок Кремня перешел в клуб из Катара
Легионер
Бразильский полузащитник кременчугского "
Игрок сменил клуб на правах свободного агента.
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Источник:Бий-біжи
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