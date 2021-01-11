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Экс-игрок Кремня перешел в клуб из Катара

Первая лига
(1 голосов)

Легионер

Экс-игрок Кремня перешел в клуб из Катара
Новина українською

Бразильский полузащитник кременчугского "Кремня" из Первой лиги Жонатан Лима перешел в катарский "Аль-Месаймеер".

Игрок сменил клуб на правах свободного агента.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Жонатан Лима
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Источник:
Бий-біжи

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