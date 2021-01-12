Тренер Металлиста 1925: Хорошего защитника мы уже нашли, теперь нам обязательно нужен нападающий

Главный тренер " Металиста 1925 " Валерий Кривенцов в интервью ТК "Футбол" рассказал о новичках и целях команды в это трансферное окно.

"Защитника хорошего мы уже нашли - это Артур Западня. Он разносторонний: может сыграть как в центре, так и на левом фланге.

Также мы подписали Батюшина - это очень хорошее приобретение. Надеюсь он поможет и станет лидером команды. Нам обязательно нужен нападающий", - сказал Кривенцов.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Металлист 1925" идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Агробизнес") на 6 баллов.