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Тренер Металлиста 1925: Хорошего защитника мы уже нашли, теперь нам обязательно нужен нападающий

Первая лига
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Валерий Кривенцов рассказал о трансферой работе харьковского клуба

Тренер Металлиста 1925: Хорошего защитника мы уже нашли, теперь нам обязательно нужен нападающий
Новина українською

Главный тренер "Металиста 1925" Валерий Кривенцов в интервью ТК "Футбол" рассказал о новичках и целях команды в это трансферное окно.

"Защитника хорошего мы уже нашли - это Артур Западня. Он разносторонний: может сыграть как в центре, так и на левом фланге.

Также мы подписали Батюшина - это очень хорошее приобретение. Надеюсь он поможет и станет лидером команды. Нам обязательно нужен нападающий", - сказал Кривенцов.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Металлист 1925" идет на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера ("Агробизнес") на 6 баллов.

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В статье: Артур Западня Валерий Кривенцов Юрий Батюшин Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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