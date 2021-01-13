Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб
Если не нужен как футболист в Днепре
Накануне стало известно, что центральный полузащитник и капитан днепровского "Днепра-1" Сергей Кравченко уйдет из команды.
Ему предложили работу в клубе, однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.
Теперь же стало известно, что 37-летний Сергей Кравченко может продолжить карьеру в луцкой "
В Луцке Сергей выступал в 2015-2016 годах как арендованный игрок из "Днепра". Тогда он провел 24 матча, забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бий-біжи
Популярное сейчас
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- МЮ - новый лидер, Ман Сити готовится к рывку. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Заря торгует лучшего снайпера УПЛ, а Днепр-1 остался без капитана. Главные новости за 12 января
- Днепр-1 теряет капитана, Соломоном интересуется Арсенал. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...