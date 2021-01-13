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Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб

Первая лига
(1 голосов)

Если не нужен как футболист в Днепре

Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб
Новина українською

Накануне стало известно, что центральный полузащитник и капитан днепровского "Днепра-1" Сергей Кравченко уйдет из команды.

Ему предложили работу в клубе, однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.

Теперь же стало известно, что 37-летний Сергей Кравченко может продолжить карьеру в луцкой "Волыни", которая выступает в Первой лиге с задачей выхода в УПЛ.

В Луцке Сергей выступал в 2015-2016 годах как арендованный игрок из "Днепра". Тогда он провел 24 матча, забил 1 гол.

Читайте такжеДнепр-1 больше не рассчитывает на 37-летнего капитана и предложил Кравченко работу в клубе
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В статье: Сергей Кравченко Волынь (Луцк) Первая лига УПЛ СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Бий-біжи

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