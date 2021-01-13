Капитан Днепра-1 может вернуться в свой бывший клуб

Накануне стало известно, что центральный полузащитник и капитан днепровского "Днепра-1" Сергей Кравченко уйдет из команды.

Ему предложили работу в клубе, однако сам игрок заявил, что еще не хочет завершать карьеру.

Теперь же стало известно, что 37-летний Сергей Кравченко может продолжить карьеру в луцкой " Волыни ", которая выступает в Первой лиге с задачей выхода в УПЛ.

В Луцке Сергей выступал в 2015-2016 годах как арендованный игрок из "Днепра". Тогда он провел 24 матча, забил 1 гол.