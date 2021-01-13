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Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "ФК Черноморец"

Первая лига
(2 голосов)

Неожиданно!

Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "ФК Черноморец"
Новина українською

Хозяйственный суд Одесской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве Частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец".

Соответствующее заявление от клуба поступило в суд еще 24 декабря. В официальном сообщении сказано, что "основанием подачи заявления стало решение внеочередного общего собрания Частного акционерного общества "ФК "Черноморец" от 21.12.2020р., во исполнение требований ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины из процедур банкротства, в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности".

Соответственно 11 января 2021 суд постановил:

  • открыть производство по делу о банкротстве Частного акционерного общества "ФК "Черноморец" по заявлению должника;
  • ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов;
  • ввести процедуру распоряжения имуществом должника;
  • назначить распорядителя имущества должника.

Для рассмотрения заявления было определено судью Грабован Л.И. Следующее судебное заседание состоится 3 марта 2021 в помещении Хозяйственного суда Одесской области.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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Dimoncho (Kharkov)
13.01.2021 в 12:00
Мда, неожиданно... Руководсво доруководилось
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Slavutic
13.01.2021 в 11:59
Из Группового этапа Лиги Европы и 1/16 финала Евровесны в пучину перемен...
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Slavutic
13.01.2021 в 11:56
Пипец! Вот это подарочек для тех фанов Черноморца, которые захищали Одессу.
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