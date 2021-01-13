Суд открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "ФК Черноморец"

Хозяйственный суд Одесской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве Частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец".

Соответствующее заявление от клуба поступило в суд еще 24 декабря. В официальном сообщении сказано, что "основанием подачи заявления стало решение внеочередного общего собрания Частного акционерного общества "ФК "Черноморец" от 21.12.2020р., во исполнение требований ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины из процедур банкротства, в связи с убыточностью, невозможностью выполнить денежные обязательства перед кредиторами и угрозой неплатежеспособности".

Соответственно 11 января 2021 суд постановил:

открыть производство по делу о банкротстве Частного акционерного общества "ФК "Черноморец" по заявлению должника;

ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов;

ввести процедуру распоряжения имуществом должника;

назначить распорядителя имущества должника.

Для рассмотрения заявления было определено судью Грабован Л.И. Следующее судебное заседание состоится 3 марта 2021 в помещении Хозяйственного суда Одесской области.