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Гендиректор Черноморца: У клуба нет никаких проблем, связанных с банкротством
Нет причин волноваться
Накануне Хозяйственный суд Одесской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве Частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец".
Однако этот процесс не имеет ничего общего с ФК, который в настоящее время является одним из претендентов на выход в УПЛ. Так утверждает генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра:
- По этому поводу ничего вам пояснить не могу. У нас нет никаких проблем, связанных с банкротством. Банкротится старое предприятие, которое не работало. На сегодняшний же день есть акционерное общество ФК "Черноморец", работающее с УАФ. У нас есть все лицензии, все необходимые аттестации. Что касается заявления о банкротстве, то это какое-то старое предприятие, которое не участвует в соревновательном процессе и на которое нет никаких лицензий. Могу сказать, что к футбольному клубу "Черноморец" оно не относится. Наш клуб как работал, так и работает. На 20 января намечен выход команды из отпуска. А дальше - движемся вперед.
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