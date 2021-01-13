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Гендиректор Черноморца: У клуба нет никаких проблем, связанных с банкротством

Первая лига
(2 голосов)

Нет причин волноваться

Гендиректор Черноморца: У клуба нет никаких проблем, связанных с банкротством
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне Хозяйственный суд Одесской области сообщил об открытии производства по делу о банкротстве Частного акционерного общества "Футбольный клуб "Черноморец".

Однако этот процесс не имеет ничего общего с ФК, который в настоящее время является одним из претендентов на выход в УПЛ. Так утверждает генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра:

- По этому поводу ничего вам пояснить не могу. У нас нет никаких проблем, связанных с банкротством. Банкротится старое предприятие, которое не работало. На сегодняшний же день есть акционерное общество ФК "Черноморец", работающее с УАФ. У нас есть все лицензии, все необходимые аттестации. Что касается заявления о банкротстве, то это какое-то старое предприятие, которое не участвует в соревновательном процессе и на которое нет никаких лицензий. Могу сказать, что к футбольному клубу "Черноморец" оно не относится. Наш клуб как работал, так и работает. На 20 января намечен выход команды из отпуска. А дальше - движемся вперед.

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В статье: Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.01.2021 в 12:53
Мисюра не темни--где новости о ЧО -где будете играть на каком поле и т-д
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Dimoncho (Kharkov)
13.01.2021 в 12:34
Как всегда, какие то схемы и мутки...
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