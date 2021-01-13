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Верес продлил контракт с одним из своих лидеров
Украинский голкипер подписал новый договор
Как сообщает официальный сайт клуба, голкипер "Вереса" Богдан Когут поставил подпись под новым контрактом с клубом, действие которого рассчитано до 2022 года.
Как ранее сообщалось, 33-летним вратарем был заинтересован клуб "Шериф" из Тирасполя, тренером которого является Юрий Вернидуб.
Отметим, что в текущем сезоне Когут провел 18 поединков, пропустив 10 мячей — в 11-ти встречах Богдан сохранил ворота "сухими". Напомним, что голкипер является воспитанником "Карпат", но за первую команду львовян так и не сыграл. Также в Украине он выступал за "Львов", "Оболонь", "Севастополь", "Буковину" и "Волынь", а за рубежом - за польский "Спартакус" из Шаровля и "Зарю" (Бельцы).
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