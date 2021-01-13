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Верес просматривает бомбардира из любителей

Первая лига
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Таки не хватает их в профессиональном футболе

Верес просматривает бомбардира из любителей
Новина українською

Один из лидеров Первой лиги, "Верес", будет просматривать на турецких сборах 21-летнего бомбардира любительского "ОДЭК" (Оржев) Николая Гайдучика.

Также для повышения конкуренции в линии обороны "Верес" ищет правого защитника.

Что касается опытного универсала Дмитрия Немчанинова, то он в декабре прошлого года решил покинуть "Верес", но потом передумал и подписал с ровенским клубом новое соглашение.

Напомним, что на турецком сборе, который пройдет с 24 января по 26 февраля, "Верес" сыграет восемь контрольных матчей, среди спарринг-партнеров и украинские команды - "Львов" и "Mинай".

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В статье: Первая лига Верес (Ровно)
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