Волынь огласила планы на межсезонье и попрощалась с шестью игроками

Луцкая " Волынь " определилась с планами на зимнее межсезонье.

Команда выйдет из отпуска и начнет свой первый учебно-тренировочный сбор 20 января. Он пройдет в Луцке и продлится до 14 февраля.

Вместе с тем, "Волынь" запланировала на первом сборе сыграть как минимум два контрольных поединка. 30 января соперниками подопечных Василия Сачко будет житомирское "Полесье", а 7 февраля "крестоносцы" планируют сыграть с тернопольской "Нивой".

Также "Волынь" по обоюдному согласию прекратила сотрудничество с рядом игроков.

В частности, команду покинули защитники Валерий Болденков и Роман Никитюк, а также форвард Игорь Сикорский.

Еще раньше клуб официально покинули еще трое игроков - нападающий Александр Бондаренко, а также полузащитники Юрий Тетеренко и Джулиан Рюфье Кейта.

Напомним, что "Волынь" завершила осеннюю часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги с отставанием от лидера в семь пунктов.