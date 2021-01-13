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Волынь огласила планы на межсезонье и попрощалась с шестью игроками
Свой первый зимний сбор Волынь проведет в Луцке
Луцкая "
Команда выйдет из отпуска и начнет свой первый учебно-тренировочный сбор 20 января. Он пройдет в Луцке и продлится до 14 февраля.
Вместе с тем, "Волынь" запланировала на первом сборе сыграть как минимум два контрольных поединка. 30 января соперниками подопечных Василия Сачко будет житомирское "Полесье", а 7 февраля "крестоносцы" планируют сыграть с тернопольской "Нивой".
Также "Волынь" по обоюдному согласию прекратила сотрудничество с рядом игроков.
В частности, команду покинули защитники Валерий Болденков и Роман Никитюк, а также форвард Игорь Сикорский.
Еще раньше клуб официально покинули еще трое игроков - нападающий Александр Бондаренко, а также полузащитники Юрий Тетеренко и Джулиан Рюфье Кейта.
Напомним, что "Волынь" завершила осеннюю часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги с отставанием от лидера в семь пунктов.
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