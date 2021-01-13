Горняк-Спорт нашел спонсора и продолжит выступать в Первой лиге

Главный тренер " Горняка-Спорт " Игорь Жабченко рассказал о том, что клубу удалось преодолеть финансовые трудности.

"Самое худшее для "Горняка–Спорт" уже позади. Наш многолетний спонсор - полтавский горно-обогатительный комбинат снова подставил плечо, и мы продолжим выступать в Первой лиге.

Сейчас важно побыстрее решить кадровый вопрос, ведь после того, как в конце прошлого года фактически все игроки получили статус свободных агентов, в "Горняке-Спорт" остались только молодые футболисты Дмитрий Твердохлеб, Роман Жмурко и Георгий Климов. Уже успели трудоустроиться в других командах Сергей Суханов, Артур Mурза, Юрий Батюшин, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, еще несколько игроков находятся на просмотре.

Предстоит создавать практически новую команду. Ничего, главное, что "Горняк-Спорт" - клуб с победными традициями, не исчезнет. А подготовку к весенней части чемпионата Украины мы собираемся начать 21 января", - рассказал Жабченко.

Напомним, что после первой части сезона "Горняк-Спорт" занимает в турнирной таблице Первой лиги четвертое место, набрав 26 очков.