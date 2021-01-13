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Горняк-Спорт нашел спонсора и продолжит выступать в Первой лиге
Клуб продолжит существование
Главный тренер "
"Самое худшее для "Горняка–Спорт" уже позади. Наш многолетний спонсор - полтавский горно-обогатительный комбинат снова подставил плечо, и мы продолжим выступать в Первой лиге.
Сейчас важно побыстрее решить кадровый вопрос, ведь после того, как в конце прошлого года фактически все игроки получили статус свободных агентов, в "Горняке-Спорт" остались только молодые футболисты Дмитрий Твердохлеб, Роман Жмурко и Георгий Климов. Уже успели трудоустроиться в других командах Сергей Суханов, Артур Mурза, Юрий Батюшин, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, еще несколько игроков находятся на просмотре.
Предстоит создавать практически новую команду. Ничего, главное, что "Горняк-Спорт" - клуб с победными традициями, не исчезнет. А подготовку к весенней части чемпионата Украины мы собираемся начать 21 января", - рассказал Жабченко.
Напомним, что после первой части сезона "Горняк-Спорт" занимает в турнирной таблице Первой лиги четвертое место, набрав 26 очков.
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