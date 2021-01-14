Футболисты в Премьер-лиге играют более технично. Лобай сравнил украинский и эстонский Чемпионаты

Как ранее сообщалось, ПФК "Львов" объявили о подписании с защитником Иваном Лобаем. Украинский футболист рассказал в интервью клубного медиа о сравнение Чемпионатов и про личные цели.

-Почему решил вернуться в Украину?

-Появился конкретный и интересный вариант продолжения карьеры от "Львов". Вернуться в родной чемпионата мечтал, прежде всего, еще и потому, что хотелось на хорошем уровни доказать свои способности. Кроме того, перспективы в УПЛ, как бы там ни было, больше, чем в эстонской лиге.

-На завершение темы о твоем предыдущий клуб: сравни, пожалуйста, эстонский и украинский чемпионаты.

-Не буду лукавить, а скажу, что и так очевидно. Наш чемпионат сильнее, мощнее, чем эстонский. В Украине во многом делается ставка на физику, что мне нравится. У нас техничнее футболисты играют в Премьер-лиге. Если сравнивать, то, конечно, отечественный Чемпионат на голову конкурентоспособнее, чем эстонский.

-С приходом Виталия Шумского к рулю "Львова" немало новых подписаний касались местных львовских игроков или уроженцев Львовщины. Насколько такой факт помогает тебе с адаптацией в новом клубе?

-Откровенно говоря, никакой адаптации мне, по сути, не нужно. Все и всех здесь прекрасно знаю. Тем более, база в Брюховичах, где проводим тренировки, совсем не чужая для меня. Можно сказать, что там воспитался как футболист. Именно поэтому, как таковой адаптации мне не понадобилось. 2-3 дня и полностью влился в коллектив.

Твоя личная мотивация выступлений за новую команду. Чего планируешь достичь персонально в футболке "сине-золотых львов"?

-Стартовали сборы. Первоочередная задача - набрать необходимую физическую форму, потому что почти 3 месяца находился без игровой практики. Главная задача после собрания - остаться вместе со "Львовом" в УПЛ. Мне кажется, каждый игрок нашей команды имеет соответствующую цель ставить перед собой, поэтому мое мнение не является исключением. Работать, чтобы от моих действий на поле коллектив получал только пользу.

Напомним, что это уже третий львовский клуб для воспитанника "Карпат". В 2016-2018 гг. игрок провел 56 матчей непосредственно за "зеленых львов", а также в 2018-2019 гг. сыграл 16 поединков за "Рух".