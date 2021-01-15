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Верес объявил о подписании новичка-защитника
Ранее он играл за этот клуб
Сегодня, 15 января, "Верес" объявил о подписании новичка. Игроком ровенского "Вереса" стал Александр Савошко, информирует официальный сайт клуба. Контрактное соглашение с защитником рассчитано до 2022 года.
Александр воспитанник ПФК "Львов". Ранее 22-летний футболист играл за "Львов" и "Олександрию". Также выступал в составе "Вереса" в 2017-2018 гг. За Ю-21 в чемпионате УПЛ он сыграл 8 матчей.
Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги УПЛ "Верес" находится на 2-й позиции.
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Источник:Верес
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