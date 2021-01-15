Голодюк о своем переходе в Металлист 1925: Есть силы и желание - а это самое главное

Новичок "Металлиста 1925" Олег Голодюк в интервью ТК "Футбол" поделился впечатлениями о переходе в харьковскую команду.

"Я, думаю, что это большой вызов в моей карьере. Мне хочется помочь этой команде выполнить свои задачи. В "Металлисте 1925" амбициозное руководство и тренерский штаб. Рад стать частью этой команды.

Чувствую себя прекрасно - силы и желание есть, а это самое главное.

Появился вариант с "Металлистом 1925", созвонился с руководством клуба, на тот момент у меня еще был контракт с "Минаем". Но с "Минаем" решилось всё быстро и я без раздумий присоеденился к новой команде.

Есть хорошая возможность набрать форму, влиться в коллектив, провести грамотно сборы и в полной боевой готовности подойти к возобновлению чемпионата", - заявил Голодюк.