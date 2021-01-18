Черноморец: о старых граблях, тренерской чехарде и фразе Попандопуло

Не позавидуешь нынче одесскому болельщику. "Виной" тому главный футбольный флагман южного города – "Черноморец". Знававшая в былые годы яркие победы, завоеванные медали, кубки и почетные призы команда уже давно не может похвастать наличием необходимых для успеха в футболе пресловутых трех китов. Ими, как известно, являются материально-техническая база, высокая квалификация тренера и хороший подбор игроков.

ПЕРВЫЕ РОСТКИ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Еще задолго до того, как во время зимней паузы в сезоне-2014/15 Одессу покинул главный тренер Роман Григорчук, в "Черноморце" начали происходить не поддающиеся логике события. После того, как команда "моряков", преодолевая раунд за раундом в розыгрыше Лиги Европы 2013/14, пробилась в групповой турнир, а затем вышла в 1/16 финала, в футбольных кругах Украины все потирали руки в предвкушении новых успехов. Но неожиданно для всех всего через три (!) дня после ответного поединка с французским "Лионом" под видом неблагополучной общественно-политической обстановки в стране в "Черноморце" решили избавиться сразу от шести легионеров, львиная часть которых являлась ключевыми игроками.

О противоречивости трактовки их ухода говорило два весьма любопытных факта. Во-первых, по известной лишь клубному руководству причине в команде остался всего один иностранец - бразилец Леонардо Де Матос. Выходит, что ситуация в стране его ничуть не пугала? Несостыковочка какая-то получается, не так ли? Во-вторых, ни в одной профессиональной команде Украины массового исхода легионеров по аналогичной причине ни в ту пору, ни спустя последующие шесть лет не было. А если учесть, что в период зимнего антракта того же сезона клуб покинуло еще четверо, стало ясно: что-то тут не то. Какое-то время Григорчук еще пытался латать дыры в составе перед новым сезоном, но на тот момент курс на дальнейшую чистку рядов не менялся. Уже тогда в Одессе заговорили о возникших финансовых ограничениях в "Черноморце", которые с той поры напоминали о себе не раз и не два. По неофициальной информации, после отъезда тренерского штаба Романа Григорчука в азербайджанскую "Габалу" одесский клуб остался должен немалую сумму. И не только тренерам, а и футболистам. Об этом многие из них не стеснялись говорить открыто в интервью.

УМЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ… АНТИРЕКОРДЫ

С тех пор в Черном море утекло много воды, но дела в легендарном клубе из года в год не только не улучшались, а наоборот – ухудшались. Иногда они удивляли футбольную Украину, иногда откровенно шокировали. Как, например, с облысевшим газоном или выгоревшей травой на домашней арене "моряков", зелеными квадратиками вместо лиц новичков на фото с турецкого сбора или ценой на билет в 100 гривен (и это в первой лиге!). Что уж говорить о турнирных показателях "Черноморца", которые являются своего рода лакмусовой бумажкой деятельности клубных структур. Непрофессиональное отношение к футболу, в котором, как известно, не должно быть мелочей, бумерангом ударило по результатам команды. Если не брать незначительное просветление в турнирных делах "моряков" в непродолжительный период работы с ними белорусского специалиста Олега Дулуба, все остальное время некогда спортивная гордость Одессы лишь устанавливала антирекорды. А еще их же и совершенствовала. Разумеется, со знаком "минус".

Черным жирным пятном в биографии "Черноморца" стал беспрецедентный случай, явно заслуживший попадания в Книгу рекордов Гиннесса – команда "вылетала" из Премьер-лиги два года подряд! Такого не припомнят даже видавшие виды футбольные статистики. Причем, не только Украины, а и других стран Европы. Правда, стоит напомнить, что в первый раз от расставания с элитой "Черноморец" спасся благодаря снятию с чемпионата ФК "Полтава" и кабинетному решению в его пользу в стенах УПЛ. Для многих людей тогда оставалось загадкой: как можно умудриться не сделать выводы после первого провала и наступить на те же грабли сразу же во второй раз? В данном случае невольно вспоминается фраза из названия известного спектакля - "Это возможно только в Одессе".

В ОТПУСК - ЧЕРЕЗ САМОИЗОЛЯЦИЮ

За большую часть времени из шести последних лет "Черноморец" утомил своих болельщиков не только неутешительными результатами, но и выросшей донельзя текучестью кадров. Если раньше за тем или другим приглянувшимся футболистом наблюдали определенное количество времени или же полагались на завидную интуицию тренера-селекционера, то теперь в клуб далеко не всегда попадают игроки высокого уровня. Всезнающим одесским болельщикам также известны случаи появления в команде чьих-то сыновей или родственников, имена которых не без ироничной улыбки вспоминаются до сих пор.

Не может не вызывать беспокойства и тот факт, что за этих шесть лет тренерская чехарда в "Черноморце" стала нормой. После ухода Романа Григорчука командой руководили уже восемь (!) наставников – Александр Бабич, Александр Грановский, Олег Дулуб, Константин Фролов, Ангел Червенков, Виталий Старовик, Остап Маркевич и Сергей Ковалец.

Став у руля одесской команды, последний из них взялся за дело, засучив рукава. Первая стадия знакомства с новыми подопечными у когда-то выступавшего в "Черноморце" Ковальца-старшего состоялась во время весенней карантинной паузы, а вторая уже в ходе летних матчей. По окончании сезона-20019/20, в котором "моряки" заняли 10-е место, руководством клуба вновь заявило о задаче вернуться в Премьер-лигу.

Несмотря на специфику "коронавирусного" чемпионата, в котором каждая команда в любой момент была готова столкнуться с заболеваемостью игроков и тренеров, "Черноморец" в целом сумел достойно пройти осеннюю дистанцию. И хотя не обошлось без нескольких досадных осечек в родных стенах (в играх с тернопольской "Нивой" - 1:2 и "Агробизнесом" - 0:1), команда ушла на зимние каникулы в тройке лидеров, опустившись по результатам двух последних туров с первого места на третье. Дело в том, что два последних матча осенней части – с краматорским "Авангардом" и луцкой "Волынью" подопечные Сергея Ковальца не сыграли из-за массового заболевания коронавирусом. Число заразившихся на тот момент достигло почти полутора десятка, вот и получилось, что отпуск у футболистов "Черноморца" начался раньше других коллег по первой лиге. Вынужденно, с предварительной самоизоляцией.

В ПЛЕНУ ИНФОРМАЦИОННОГО ВАКУУМА

Понятно, что тогда, в третьей декаде ноября прошлого года, мысли заболевших "моряков" были больше сосредоточены на лечении от Сovid-19. Однако был еще один важный фактор: заработанные деньги. Премиальные и зарплату за последний месяц осени они до сих пор так и не получили. Более того, в футбольной среде Одессы стали высказываться предположения, что заработной платы за декабрь и январь команда может и вовсе недосчитаться. Слухи это или нет – покажет время. А пока болельщики обеспокоены будущим "Черноморца", официальный сайт которого уже давно не способствует удовлетворению их информационных потребностей. За неполных два месяца, минувших со дня последней игры осенней части чемпионата, чего-то нового о судьбе любимой команды они так и не узнали. Разве что ознакомились с опровержением о теме банкротства, которое дал генеральный директор клуба Анатолий Мисюра после аналогичной публикации на UA-Футбол.

Для многих людей из когорты небезразличных к "Черноморцу" все еще остается загадкой, намерена ли американская компания Allrise Capital помимо стадиона в парке Шевченко вложить деньги и в клуб. И если намерена, то в каком статусе – на правах совладельцев с нынешним боссом Леонидом Климовым или самостоятельно?

Еще летом один из представителей Allrise Capital Игорь Перун рассказывал автору этих строк о заинтересованности компании в дальнейшем приобретении либо инвестировании одесского клуба. По неофициальной информации, один из раундов переговоров между сторонами должен был состояться в разгар января. Однако если эта встреча действительно уже прошла, то можно предположить, что по рукам заинтересованные лица еще не ударили. Ведь случись это – и скрывать что-либо не было бы смысла. Наоборот – хорошую весть всегда спешат смело обнародовать. Стало быть, в судьбе "Черноморца" на сегодняшний день еще остаются неясности.

"ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!"

Помимо финансовых задолженностей перед футболистами, это еще и вопросы кадрового и организационного характера. Что касается кадров, то уже известно об игроках, которые покинули или же могут покинуть одесскую команду. Недавно к ушедшему на прошлой неделе полузащитнику Владиславу Хамелюку (он перебрался в донецкий "Олимпик") и пожелавшему в очередной раз сменить клуб защитнику Андрею Слинкину прибавился еще один игрок - полузащитник Олег Кожушко. К списку покинувших "Черноморец" может добавиться и опытный защитник Станислав Микицей, есть приглашения из клубов рангом выше у лучшего игрока первой лиги Артура Авагимяна, Романа Пидкивки, Владислава Клименко, Артема Ковбасы, Максима Мельничука и Владислава Бугая.

Все пятеро пока не спешат с уходом, так как за период выступлений в "Черноморце" успели стать настоящим коллективом единомышленников, сплотившихся в желании завоевать путевку в Премьер-лигу. Понять их можно: у футболистов есть цель, которую вместе с Сергеем Ковальцом хочется воплотить в жизнь. Стоит также учитывать и финансовую составляющую в виде невыплаченных пока зарплат и премиальных. Вообще сложно представить, по какой причине члены одесской команды до сих пор их не получили. Ведь сейчас месячный оклад футболиста "Черноморца" не слишком высок. Он не идет ни в какое сравнение с теми суммами, которые выдавались в сезоне-2012/13 и 2013/14. Тогда один игрок одесской команды получал зарплату, которой ныне хватило бы на оплату труда 40-50 человек! Но теперь другие времена, и учитывая непродолжительный век активных выступлений, каждый футболист стремится попасть в клуб побогаче. Разумеется, что ставшую крылатой фразу со знаком "минус" "Денег нет, но вы держитесь!" не хочется слышать никому, кто отдает на поле все силы борьбе с риском получения травмы или серьезного увечья.

НУЖЕН ЛИ НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

На сегодняшний день говорить что-либо о том, кто официально покинет "Черноморец", рано. Об этом корреспонденту UA-Футбол пока ничего не удалось узнать и у генерального директора клуба Анатолия Мисюры.

- Пока команда не вернется из отпуска, конкретных решений принимать не будем, сказал он. – Вот когда Сергей Иванович (Ковалец – Прим. В.К.) выйдет, тогда и определимся, кто остается в клубе, а кто нет, и кого ищем, а кого нет.

Пока поклонники черно-синих с нетерпением ждут любых новостей из клуба, тренерский штаб обдумывает давно сформированный план работы на период зимнего антракта. Ведь от того, в каких условиях будет закладываться фундамент на весеннюю часть чемпионата, во многом будет зависеть решение поставленной задачи на сезон. В этой связи нельзя не обратить внимание на соперников по первой лиге, которые являются главными конкурентами "Черноморца" в борьбе за повышение в ранге. Все без исключения как минимум один из этапов зимней подготовки проведут на Средиземноморском побережье Турции, где есть все необходимое для эффективной работы – отличный сервис, высококачественные поля и наличие разнообразных спарринг-партнеров из разных стран. Туда поедут волочиский "Агробизнес", ровенский "Верес", харьковский "Металлист 1925", МФК "Николаев", луцкая "Волынь" и киевская "Оболонь". Даже не верится, что в этом списке может не оказаться "Черноморца" - клуба с куда большей историей и титулами. Еще труднее представить реакцию одесских футболистов, которые помимо удрученности из-за недополученных по контракту средств испытают разочарование в случае решения не проводить сборы в Турции. Не получится ли так, что процесс подготовки к весеннему отрезку сезона-2020/21 "моряки" начнут с полным дисбалансом по части психологии?

- Мы работаем над этим вопросом, - сказал по поводу места проведения сборов Анатолий Мисюра. – Но пока решение не принято. Есть предложения, но есть и вопросы, касающиеся локдауна.

Как видим, по всем важным вопросам – полной выплате задолженностей футболистам, сохранения кадрового потенциала команды и проведению сборов за рубежом ситуация до сих пор не ясна. Как бы ни вышло так, что неопределенность вкупе с информационным вакуумом не вынудила одесских болельщиков вспомнить известную фразу персонажа Попандопуло из комедии "Свадьба в Малиновке": "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера".